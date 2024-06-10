В Польше обсуждают смягчение ограничений на использование оружия пограничниками
Вице-премьер, глава министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш представил законопроект, определяющий, при каких обстоятельствах использование оружия военными на границе не будет считаться нарушением закона. Об этом сообщил премьер-министр Дональд Туск, пишет RMF24.
Речь идет, например, об отражении прямого незаконного посягательства на неприкосновенность государственной границы, на жизнь, здоровье или свободу военного или другого лица; несоблюдении призыва бросить оружие или ситуации, когда кто-то незаконно пытается отобрать огнестрельное оружие у военного или другого лица, имеющего право на его хранение.
«Если обстоятельства требуют немедленных действий, то в соответствии с этими новыми правилами солдат не совершит преступления, если будет использовать оружие, хотя при нормальных обстоятельствах это будет считаться нарушением правил использования оружия», - сказал Туск.
28 мая на польской границе рядовой 1-й Варшавской танковой бригады, входившей в состав 18-й механизированной дивизии, был ранен ножом мужчиной, который в группе пытался форсировать стальное заграждение на границе с Белоруссией. Когда военный , используя защитный щит, блокировал брешь в стальном заграждении, мужчина, просунув руку через забор, нанес ему удар ножом в грудь. Нож застрял в теле раненого, сотрудницу пограничной службы, пытавшуюся оказать ему помощь, забросали ветками и камнями. Позже генеральное командование вооруженных сил Польши сообщило о гибели военнослужащего. Виновник нападения не был задержан. 10 июня дело переквалифицировали по статье «убийство», а не «покушение на убийство», как было до этого.