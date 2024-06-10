Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

В Польше обсуждают смягчение ограничений на использование оружия пограничниками

Ведомости

Вице-премьер, глава министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш представил законопроект, определяющий, при каких обстоятельствах использование оружия военными на границе не будет считаться нарушением закона. Об этом сообщил премьер-министр Дональд Туск, пишет RMF24.

Речь идет, например, об отражении прямого незаконного посягательства на неприкосновенность государственной границы, на жизнь, здоровье или свободу военного или другого лица; несоблюдении призыва бросить оружие или ситуации, когда кто-то незаконно пытается отобрать огнестрельное оружие у военного или другого лица, имеющего право на его хранение.

«Если обстоятельства требуют немедленных действий, то в соответствии с этими новыми правилами солдат не совершит преступления, если будет использовать оружие, хотя при нормальных обстоятельствах это будет считаться нарушением правил использования оружия», - сказал Туск.

28 мая на польской границе рядовой 1-й Варшавской танковой бригады, входившей в состав 18-й механизированной дивизии, был ранен ножом мужчиной, который в группе пытался форсировать стальное заграждение на границе с Белоруссией. Когда военный , используя защитный щит, блокировал брешь в стальном заграждении, мужчина, просунув руку через забор, нанес ему удар ножом в грудь. Нож застрял в теле раненого, сотрудницу пограничной службы, пытавшуюся оказать ему помощь, забросали ветками и камнями. Позже генеральное командование вооруженных сил Польши сообщило о гибели военнослужащего. Виновник нападения не был задержан. 10 июня дело переквалифицировали по статье «убийство», а не «покушение на убийство», как было до этого.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных