Премьер Грузии предложил США перезагрузку отношений
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил США перезапустить отношения между странами, сообщает агентство Interpress News.
«Мы хотим предложить нашим американским партнерам другую повестку дня – перезагрузку. Вам известно, сколько всего испортилось в этих отношениях за прошедшие три-четыре года. На этом фоне грузино-американские отношения нуждаются в перезагрузке, это наше предложение американским партнерам», – сказал он.
Кобахидзе выразил надежду, что США примут прагматичные решения, которые будут способствовать возобновлению отношений. Это, по словам премьер-министра, в равной степени отвечает интересам двух стран. Он также подчеркнул, что Грузия сделает необходимые шаги для перезагрузки отношений. Главное в этом вопросе – увидеть шаги, которые предпринимают США, заключил он.
Весной этого года в Грузии приняли закон об иностранных агентах, что вызвало критику со стороны США и ЕС. Под его действие могут попасть поддерживаемые ими организации. Документ предусматривает создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ.
12 июля США на неопределенный срок заморозили оказание помощи Грузии. Интеграция страны в Евросоюз также была приостановлена. Решение принято на фоне «антидемократичных» действий грузинских властей, пояснила представитель госдепартамента по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея.