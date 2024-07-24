Премьер Грузии предложил США перезагрузку отношений

Кобахидзе выразил надежду, что США примут прагматичные решения, которые будут способствовать возобновлению отношений. Это, по словам премьер-министра, в равной степени отвечает интересам двух стран. Он также подчеркнул, что Грузия сделает необходимые шаги для перезагрузки отношений. Главное в этом вопросе – увидеть шаги, которые предпринимают США, заключил он.