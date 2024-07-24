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Премьер Грузии предложил США перезагрузку отношений

Ведомости

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил США перезапустить отношения между странами, сообщает агентство Interpress News.

«Мы хотим предложить нашим американским партнерам другую повестку дня – перезагрузку. Вам известно, сколько всего испортилось в этих отношениях за прошедшие три-четыре года. На этом фоне грузино-американские отношения нуждаются в перезагрузке, это наше предложение американским партнерам», – сказал он.

Кобахидзе выразил надежду, что США примут прагматичные решения, которые будут способствовать возобновлению отношений. Это, по словам премьер-министра, в равной степени отвечает интересам двух стран. Он также подчеркнул, что Грузия сделает необходимые шаги для перезагрузки отношений. Главное в этом вопросе – увидеть шаги, которые предпринимают США, заключил он.

Весной этого года в Грузии приняли закон об иностранных агентах, что вызвало критику со стороны США и ЕС. Под его действие могут попасть поддерживаемые ими организации. Документ предусматривает создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ. 

12 июля США на неопределенный срок заморозили оказание помощи Грузии. Интеграция страны в Евросоюз также была приостановлена. Решение принято на фоне «антидемократичных» действий грузинских властей, пояснила представитель госдепартамента по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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