США продолжат военное сотрудничество с Грузией

Отношения Грузии с западными партнерами обострились после принятия закона об иноагентах весной 2024 г. В США заявляли, что в случае принятия закон может ограничить свободу выражения мнений, помешать независимым медиаорганизациям и др. В ЕС предупреждали, что Грузия может лишиться европейского финансирования и поставок по линии Европейского фонда мира, если закон об иноагентах не будет отменен.