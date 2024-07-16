Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

США продолжат военное сотрудничество с Грузией

Ведомости

Вашингтон продолжит военное сотрудничество с Грузией, несмотря на перенос совместных учений «Достойный партнер 2024». Об этом в ходе пресс-конференции заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Мы продолжим сотрудничать с вооруженными силами Грузии и искать способы укрепления защиты ее суверенитета и территориальной целостности», – сказал он.

5 июля Пентагон объявил о переносе совместных учений с Грузией в связи с пересмотром двусторонних отношений. Согласно заявлению, Тбилиси обвинил Вашингтон и других западных партнеров в «давлении на Грузию с целью открытия второго фронта против России для ослабления давления на Украину».

При этом страны продолжают подготовку к учениям Agile Spirit – 2025 («Проворный дух»).

Отношения Грузии с западными партнерами обострились после принятия закона об иноагентах весной 2024 г. В США заявляли, что в случае принятия закон может ограничить свободу выражения мнений, помешать независимым медиаорганизациям и др. В ЕС предупреждали, что Грузия может лишиться европейского финансирования и поставок по линии Европейского фонда мира, если закон об иноагентах не будет отменен. 

12 июля США на неопределенный срок заморозили оказание новой помощи Грузии. Решение принято на фоне «антидемократичных» действий грузинских властей, пояснила замглавы госдепа по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея в ходе визита в страну.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных