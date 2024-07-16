США продолжат военное сотрудничество с Грузией
Вашингтон продолжит военное сотрудничество с Грузией, несмотря на перенос совместных учений «Достойный партнер 2024». Об этом в ходе пресс-конференции заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«Мы продолжим сотрудничать с вооруженными силами Грузии и искать способы укрепления защиты ее суверенитета и территориальной целостности», – сказал он.
5 июля Пентагон объявил о переносе совместных учений с Грузией в связи с пересмотром двусторонних отношений. Согласно заявлению, Тбилиси обвинил Вашингтон и других западных партнеров в «давлении на Грузию с целью открытия второго фронта против России для ослабления давления на Украину».
При этом страны продолжают подготовку к учениям Agile Spirit – 2025 («Проворный дух»).
Отношения Грузии с западными партнерами обострились после принятия закона об иноагентах весной 2024 г. В США заявляли, что в случае принятия закон может ограничить свободу выражения мнений, помешать независимым медиаорганизациям и др. В ЕС предупреждали, что Грузия может лишиться европейского финансирования и поставок по линии Европейского фонда мира, если закон об иноагентах не будет отменен.
12 июля США на неопределенный срок заморозили оказание новой помощи Грузии. Решение принято на фоне «антидемократичных» действий грузинских властей, пояснила замглавы госдепа по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея в ходе визита в страну.