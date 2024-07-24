МИД: Россия не видит реальных дел от Украины для урегулирования конфликта

24 июля состоялись переговоры министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с его китайским коллегой Ван И. Во время них Кулеба сообщил, что Украина хочет и готова вести переговоры с Россией. Ван, в свою очередь, обратил внимание, что существует риск эскалации конфликта и его распространения за пределы государства. По результатам встречи украинское внешнеполитическое ведомство выпустило комментарий, согласно которому Украина готова провести переговоры с Россией на определенном этапе. При этом в МИДе отметили, что сейчас с российской стороны «не наблюдается» готовность вести диалог.