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МИД: Россия не видит реальных дел от Украины для урегулирования конфликта

Ведомости

Украина не предпринимала реальные шаги для урегулирования конфликта, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова во время брифинга.

«Ничего не было предпринято никем – ни [президентом Украины Владимром] Зеленским, ни его какими-то там администрациями или другими ветвями власти, ни западными кураторами с целью отмены закона, запрещающего Украине ведение переговоров с Россией», – сказала она.

В 2022 г. Зеленский подписал указ, согласно которому страна отказывается вести переговоры с Россией до тех пор, пока президентом является Владимир Путин. Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам, но их проведение невозможно из-за принятого документа.

23 июля Зеленский заявил, что конфликт на Украине необходимо завершить как можно скорее. До этого он также допустил переговоры с Россией в случае, если она будет готова проговаривать мирный план на втором саммите мира в ноябре. Захарова прокомментировала риторику Киева – по ее словам, она связана с электоральными циклами в США.

24 июля состоялись переговоры министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с его китайским коллегой Ван И. Во время них Кулеба сообщил, что Украина хочет и готова вести переговоры с Россией. Ван, в свою очередь, обратил внимание, что существует риск эскалации конфликта и его распространения за пределы государства. По результатам встречи украинское внешнеполитическое ведомство выпустило комментарий, согласно которому Украина готова провести переговоры с Россией на определенном этапе. При этом в МИДе отметили, что сейчас с российской стороны «не наблюдается» готовность вести диалог.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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