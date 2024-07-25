Путин встретился с Асадом в Кремле

Путин встретился с Асадом в КремлеСитуация на Ближнем Востоке имеет тенденцию к обострению, заявил российский президент
Президент России Владимир Путин встретился с лидером Сирии Башаром Асадом в Москве вечером 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«У нас есть возможность поговорить по всему комплексу наших отношений, мы не виделись давно уже. Конечно, мне очень интересно ваше мнение по поводу того, как ситуация в регионе в целом развивается. К сожалению, она имеет тенденцию к обострению, мы это видим. Это касается и Сирии напрямую», – отметил Путин в начале встречи.
Российский президент заявил, что в сфере торгово-экономических связей России и Сирии также накопилось много вопросов. По его словам, в этой области есть перспективные направления.
Асад в ответ заявил, что за прошедшие десятилетия Россия и Сирия прошли очень сложные испытания, которые сопровождались непростой трансформацией внутри двух стран. В то же время за эти годы Москва и Дамаск сохраняли доверительный уровень отношений. По словам Асада, это является показателем зрелости народов двух стран.
Президент Сирии отметил важность встречи «для обсуждения возможных перспектив и сценариев» на фоне происходящих в мире и в евразийском регионе событий.
В предыдущий раз Путин и Асад говорили по телефону 23 марта после теракта в «Крокус сити холле». Сирийский лидер осудил нападение на концертный зал и добавил, что сирийцы разделяют боль и скорбь российского народа. Тогда же Путин и Асад обсудили кризисную обстановку на Ближнем Востоке и ситуацию в Сирии.
21 июля российский лидер поздравил Асада с 80-летием установления дипломатических отношений между Россией и Сирией. В телеграмме Путин подчеркнул, что РФ будет и дальше поддерживать правительство Сирии «в его стремлении к отстаиванию государственного суверенитета, единства и территориальной целостности страны».