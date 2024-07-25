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Путин встретился с Асадом в Кремле

Ситуация на Ближнем Востоке имеет тенденцию к обострению, заявил российский президент
Ведомости

Президент России Владимир Путин встретился с лидером Сирии Башаром Асадом в Москве вечером 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«У нас есть возможность поговорить по всему комплексу наших отношений, мы не виделись давно уже. Конечно, мне очень интересно ваше мнение по поводу того, как ситуация в регионе в целом развивается. К сожалению, она имеет тенденцию к обострению, мы это видим. Это касается и Сирии напрямую», – отметил Путин в начале встречи.

Российский президент заявил, что в сфере торгово-экономических связей России и Сирии также накопилось много вопросов. По его словам, в этой области есть перспективные направления.

Асад в ответ заявил, что за прошедшие десятилетия Россия и Сирия прошли очень сложные испытания, которые сопровождались непростой трансформацией внутри двух стран. В то же время за эти годы Москва и Дамаск сохраняли доверительный уровень отношений. По словам Асада, это является показателем зрелости народов двух стран.

Президент Сирии отметил важность встречи «для обсуждения возможных перспектив и сценариев» на фоне происходящих в мире и в евразийском регионе событий.

В предыдущий раз Путин и Асад говорили по телефону 23 марта после теракта в «Крокус сити холле». Сирийский лидер осудил нападение на концертный зал и добавил, что сирийцы разделяют боль и скорбь российского народа. Тогда же Путин и Асад обсудили кризисную обстановку на Ближнем Востоке и ситуацию в Сирии.

21 июля российский лидер поздравил Асада с 80-летием установления дипломатических отношений между Россией и Сирией. В телеграмме Путин подчеркнул, что РФ будет и дальше поддерживать правительство Сирии «в его стремлении к отстаиванию государственного суверенитета, единства и территориальной целостности страны».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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