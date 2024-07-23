Путину подарили дамасский меч в честь годовщины дипотношений с Сирией
В честь 80-летия установления дипломатических отношений между Россией и Сирией российскому лидеру Владимиру Путину преподнесли дамасский меч, сообщает «РИА Новости».
Подарок через замминистра иностранных дел России Михаила Богданова передал сирийский посол Башар Джаафари. Мечи также были подарены самому Богданову и министру иностранных дел России Сергею Лаврову.
Церемония прошла в зале Дипломатической академии МИД России. Джаафари передал подарки и заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву, постпреду России при ООН Василию Небензе, замглавы МИД России Сергею Вершинину, официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой и другим.
21 июля в своем поздравлении в честь годовщины установления дипотношений между странами Путин подчеркнул, что Россия продолжит поддержку властей Сирии в «стремлении к отстаиванию государственного суверенитета, единства и территориальной целостности страны, обеспечению национальной безопасности и внутриполитической стабильности». Поздравление было направлено президенту страны Башару Асаду.