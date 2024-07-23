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Путину подарили дамасский меч в честь годовщины дипотношений с Сирией

Ведомости

В честь 80-летия установления дипломатических отношений между Россией и Сирией российскому лидеру Владимиру Путину преподнесли дамасский меч, сообщает «РИА Новости».

Подарок через замминистра иностранных дел России Михаила Богданова передал сирийский посол Башар Джаафари. Мечи также были подарены самому Богданову и министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Церемония прошла в зале Дипломатической академии МИД России. Джаафари передал подарки и заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву, постпреду России при ООН Василию Небензе, замглавы МИД России Сергею Вершинину, официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой и другим.

21 июля в своем поздравлении в честь годовщины установления дипотношений между странами Путин подчеркнул, что Россия продолжит поддержку властей Сирии в «стремлении к отстаиванию государственного суверенитета, единства и территориальной целостности страны, обеспечению национальной безопасности и внутриполитической стабильности». Поздравление было направлено президенту страны Башару Асаду.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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