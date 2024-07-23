Путину подарили дамасский меч в честь годовщины дипотношений с Сирией

21 июля в своем поздравлении в честь годовщины установления дипотношений между странами Путин подчеркнул, что Россия продолжит поддержку властей Сирии в «стремлении к отстаиванию государственного суверенитета, единства и территориальной целостности страны, обеспечению национальной безопасности и внутриполитической стабильности». Поздравление было направлено президенту страны Башару Асаду.