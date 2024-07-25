Лукашенко вылетел в Россию на встречу с Путиным

13 июля Лукашенко в ходе совещания по вопросам обеспечения военной безопасности Белоруссии на южном операционном направлении заявил, что намерен обсудить с Путиным дальнейшие шаги по Украине «в ближайшее время на встрече». В Кремле говорили, что сроки переговоров двух лидеров пока неизвестны.