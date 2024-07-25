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Лукашенко вылетел в Россию на встречу с Путиным

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Россию, чтобы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

«Та самая встреча с Владимиром Путиным, которую анонсировали не так давно. Переговоры в различных форматах. Большей частью, конечно, закрытые», – говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что 25 июля Путин проведет переговоры с Лукашенко.

13 июля Лукашенко в ходе совещания по вопросам обеспечения военной безопасности Белоруссии на южном операционном направлении заявил, что намерен обсудить с Путиным дальнейшие шаги по Украине «в ближайшее время на встрече». В Кремле говорили, что сроки переговоров двух лидеров пока неизвестны.

В предыдущий раз Путин и Лукашенко встречались лично на саммите ШОС в Астане в начале июля. На заседании Совета глав государств ШОС российский президент поприветствовал участников, отдельно отметив, что Белоруссия завершила процедуру приема в организацию и стала полноправным членом.

До этого лидеры двух стран говорили лично в Минске в конце мая. На встрече Путин и Лукашенко обсудили вопросы развития российско-белорусских отношений, взаимодействия в рамках Союзного государства и актуальные вопросы международной повестки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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