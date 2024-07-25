Лукашенко вылетел в Россию на встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Россию, чтобы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».
«Та самая встреча с Владимиром Путиным, которую анонсировали не так давно. Переговоры в различных форматах. Большей частью, конечно, закрытые», – говорится в сообщении.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что 25 июля Путин проведет переговоры с Лукашенко.
13 июля Лукашенко в ходе совещания по вопросам обеспечения военной безопасности Белоруссии на южном операционном направлении заявил, что намерен обсудить с Путиным дальнейшие шаги по Украине «в ближайшее время на встрече». В Кремле говорили, что сроки переговоров двух лидеров пока неизвестны.
В предыдущий раз Путин и Лукашенко встречались лично на саммите ШОС в Астане в начале июля. На заседании Совета глав государств ШОС российский президент поприветствовал участников, отдельно отметив, что Белоруссия завершила процедуру приема в организацию и стала полноправным членом.
До этого лидеры двух стран говорили лично в Минске в конце мая. На встрече Путин и Лукашенко обсудили вопросы развития российско-белорусских отношений, взаимодействия в рамках Союзного государства и актуальные вопросы международной повестки.