Песков: Путин и Асад не обсуждали ситуацию на Украине

Песков добавил, что в общем состоялся широкий обмен мнениями по всем темам, которые связаны с ситуацией вокруг Сирии. В ответ на вопрос, обсуждалась ли возможность встречи Асада и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Песков сообщил, что упомянутые темы «так или иначе затрагивались». К этим темам также относится обеспечение безопасности со стороны Израиля.