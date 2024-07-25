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Песков: Путин и Асад не обсуждали ситуацию на Украине

Ведомости

Президент России Владимир Путин и глава Сирии Башар Асад во время встречи не обсуждали ситуацию на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, тема Украины не фигурировала. Это, естественно, тема и политического урегулирования, и положения дел в регионе вокруг Сирии – вот что было главным на встрече», – сказал он.

Песков добавил, что в общем состоялся широкий обмен мнениями по всем темам, которые связаны с ситуацией вокруг Сирии. В ответ на вопрос, обсуждалась ли возможность встречи Асада и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Песков сообщил, что упомянутые темы «так или иначе затрагивались». К этим темам также относится обеспечение безопасности со стороны Израиля.

Вечером 24 июля Путин и Асад встретились в Москве. Глава России заявил, что ситуация вокруг Сирии имеет тенденцию к обострению. Президент Сирии, в свою очередь, отметил важность встречи «для обсуждения возможных перспектив и сценариев» на фоне происходящих в мире и в евразийском регионе событий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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