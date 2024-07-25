Песков: Путин и Асад не обсуждали ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин и глава Сирии Башар Асад во время встречи не обсуждали ситуацию на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, тема Украины не фигурировала. Это, естественно, тема и политического урегулирования, и положения дел в регионе вокруг Сирии – вот что было главным на встрече», – сказал он.
Песков добавил, что в общем состоялся широкий обмен мнениями по всем темам, которые связаны с ситуацией вокруг Сирии. В ответ на вопрос, обсуждалась ли возможность встречи Асада и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Песков сообщил, что упомянутые темы «так или иначе затрагивались». К этим темам также относится обеспечение безопасности со стороны Израиля.
Вечером 24 июля Путин и Асад встретились в Москве. Глава России заявил, что ситуация вокруг Сирии имеет тенденцию к обострению. Президент Сирии, в свою очередь, отметил важность встречи «для обсуждения возможных перспектив и сценариев» на фоне происходящих в мире и в евразийском регионе событий.