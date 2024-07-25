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The Washington Post: санкции США затронули треть всех стран мира

Ведомости

Соединенные Штаты вводят в три раза больше санкций, чем любая другая страна или международный орган. Ограничения для конкретных лиц, имущества или организаций затронули треть всех стран мира. Они стали почти рефлекторным оружием в вечной экономической войне, и их чрезмерное использование признается на самом высоком правительственном уровне, но американские президенты продолжают использовать этот инструмент. Об этом сообщается в материале газеты The Washington Post.

Издание подчеркивает, что, отрезая свои цели от западной финансовой системы, санкции США могут сокрушить национальную промышленность, свести на нет личные состояния и нарушить баланс политических сил – и все это не причинив вреда ни одному американскому солдату. Однако по мере распространения санкций растет озабоченность по поводу их воздействия.

Так, противники США совместно наращивают усилия, чтобы обойти финансовые ограничения. Северная Корея подвергается санкциям более полувека, но это не останавливает усилий Пхеньяна по наращиванию ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. Санкции США в отношении Никарагуа мало что сделали для сдерживания президента Даниэля Ортеги. Двухлетние санкции против России привели Кремль к более тесному союзу с Пекином.

Заведующий кафедрой международного бизнеса Центра стратегических и международных исследований Билл Рейнш считает, что механизм санкционных ограничений – единственное, что отделяет дипломатию от войны и является важнейшим инструментом внешней политики в арсенале США. При этом, по его словам, «никто в правительстве не уверен, что вся эта стратегия вообще работает».

В 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что ошибки стран Запада в экономической политике и введение санкций привели к росту инфляции, бедности и дефициту продовольствия в мире. Позднее президент заявил, что страны Запада загнали себя в ловушку, потому что не смогли предвидеть ослабление своего влияния в мире. Уже в сентябре 2023 г. Путин сообщил, что этап восстановления российской экономики завершен: Россия выдержала санкционное давление коллективного Запада.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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