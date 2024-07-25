The Washington Post: санкции США затронули треть всех стран мира

Соединенные Штаты вводят в три раза больше санкций, чем любая другая страна или международный орган. Ограничения для конкретных лиц, имущества или организаций затронули треть всех стран мира. Они стали почти рефлекторным оружием в вечной экономической войне, и их чрезмерное использование признается на самом высоком правительственном уровне, но американские президенты продолжают использовать этот инструмент. Об этом сообщается в материале газеты The Washington Post.