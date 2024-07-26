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Глава канцелярии Орбана: Киев шантажирует Венгрию прекращением транзита нефти

Ведомости

Украина шантажирует Венгрию и Словакию, прекращая поставки нефти. Об этом заявил на пресс-конференции глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает новостной венгерский портал Index.

По словам главы администрации премьер-министра, Украина шантажирует две страны – Венгрию и Словакию, они последовательно выступают за прекращение огня и начало мирных переговоров.

Гуйяш заявил, что если ситуация не разрешится, может возникнуть дефицит топлива, но причин для паники нет: запасов гарантированно хватит до сентября, а до этого времени необходимо найти решение. Украина импортирует через Венгрию 10% своего природного газа и 40% электроэнергии. Венгрия будет продолжать выполнять свои обязательства по украинско-венгерским соглашениям.

Словацкий президент Петер Пеллегрини 24 июля заявил, что Словакия может ввести санкции против Украины в ответ на остановку Киевом транзита российской нефти в Венгрию и Словакию. В тот же день Болгария предложила Венгрии свою помощь в решении проблемы энергетической безопасности после блокировки российского транзита нефти.

В июле Венгрия и Словакия заявили об отсутствии поставок нефти от «Лукойла» после введения Украиной в прошлом месяце запрета на транзит ресурсов российской энергетической компании через свою территорию. При этом республики продолжают получать нефть от других российских компаний, сообщало агентство Reuters.

22 июля государства запросили консультации в Еврокомиссии из-за приостановки транзита нефти. Тогда министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что запрет Киева создает угрозу энергетической безопасности Венгрии и Словакии. Если в течение трех дней переговоры Еврокомиссии с Украиной не принесут результата, Будапешт и Братислава начнут судебные разбирательства. 23 июля Сийярто заявил, что Венгрия заблокирует выделение 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира для помощи Украине до тех пор, пока Киев не решит вопрос с транзитом российской нефти.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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