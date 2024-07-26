Глава канцелярии Орбана: Киев шантажирует Венгрию прекращением транзита нефти

22 июля государства запросили консультации в Еврокомиссии из-за приостановки транзита нефти. Тогда министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что запрет Киева создает угрозу энергетической безопасности Венгрии и Словакии. Если в течение трех дней переговоры Еврокомиссии с Украиной не принесут результата, Будапешт и Братислава начнут судебные разбирательства. 23 июля Сийярто заявил, что Венгрия заблокирует выделение 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира для помощи Украине до тех пор, пока Киев не решит вопрос с транзитом российской нефти.