Глава канцелярии Орбана: Киев шантажирует Венгрию прекращением транзита нефти
Украина шантажирует Венгрию и Словакию, прекращая поставки нефти. Об этом заявил на пресс-конференции глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает новостной венгерский портал Index.
По словам главы администрации премьер-министра, Украина шантажирует две страны – Венгрию и Словакию, они последовательно выступают за прекращение огня и начало мирных переговоров.
Гуйяш заявил, что если ситуация не разрешится, может возникнуть дефицит топлива, но причин для паники нет: запасов гарантированно хватит до сентября, а до этого времени необходимо найти решение. Украина импортирует через Венгрию 10% своего природного газа и 40% электроэнергии. Венгрия будет продолжать выполнять свои обязательства по украинско-венгерским соглашениям.
Словацкий президент Петер Пеллегрини 24 июля заявил, что Словакия может ввести санкции против Украины в ответ на остановку Киевом транзита российской нефти в Венгрию и Словакию. В тот же день Болгария предложила Венгрии свою помощь в решении проблемы энергетической безопасности после блокировки российского транзита нефти.
В июле Венгрия и Словакия заявили об отсутствии поставок нефти от «Лукойла» после введения Украиной в прошлом месяце запрета на транзит ресурсов российской энергетической компании через свою территорию. При этом республики продолжают получать нефть от других российских компаний, сообщало агентство Reuters.
22 июля государства запросили консультации в Еврокомиссии из-за приостановки транзита нефти. Тогда министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что запрет Киева создает угрозу энергетической безопасности Венгрии и Словакии. Если в течение трех дней переговоры Еврокомиссии с Украиной не принесут результата, Будапешт и Братислава начнут судебные разбирательства. 23 июля Сийярто заявил, что Венгрия заблокирует выделение 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира для помощи Украине до тех пор, пока Киев не решит вопрос с транзитом российской нефти.