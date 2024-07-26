NYT: анализ видео показывает, что Трамп был ранен именно пулей

Как показывает анализ, кандидата в президенты США задела первая пуля, которая пролетела слева от него в сторону зрителей митинга. Уточняется, что первая пуля попала в трибуну рядом с участником митинга Дэвидом Датчем, после этого появилось облако дыма. Судя по всему, Датч был ранен второй пулей, сделали вывод NYT и Махер. В момент третьего выстрела участник митинга присел, пуля пролетела рядом с ним.