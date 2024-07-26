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NYT: анализ видео показывает, что Трамп был ранен именно пулей

Ведомости

Экс-президент США, кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп был ранен в ухо пулей. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на анализ, проведенный совместно с экспертом-криминалистом Университета штата Монтана Робертом Махером.

Из видео с митинга следует, что Трамп отреагировал на первые три выстрела. Слышны звуки пролетающих рядом с микрофоном пуль. Эксперт обратил внимание, что политик вздрагивает и тянется рукой к правому уху в тот момент, когда раздаются первые два выстрела. Пальцы Трампа оказываются в крови, как только он дотрагивается до уха.

Как показывает анализ, кандидата в президенты США задела первая пуля, которая пролетела слева от него в сторону зрителей митинга. Уточняется, что первая пуля попала в трибуну рядом с участником митинга Дэвидом Датчем, после этого появилось облако дыма. Судя по всему, Датч был ранен второй пулей, сделали вывод NYT и Махер. В момент третьего выстрела участник митинга присел, пуля пролетела рядом с ним.

Анализ траектории пули показывает, что она прошла по прямой и задела Трампа. Таким образом, пуля не попала в какой-либо предмет на своем пути, чтобы Трамп был ранен его осколками.

25 июля директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй допустил, что Трамп мог получить ранение не от пули, а от осколка какого-то предмета, который оказался на пути пули. В ответ кандидат в президенты США в Truth Social раскритиковал Рэя, отметив, что «некогда знаменитое ФБР потеряло доверие Америки». По словам Трампа, в больнице подтвердили, что он получил ранение от пули.

13 июля Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. После инцидента Секретная служба США усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании. 23 июля глава службы Кимберли Читл подала в отставку. До этого она заявляла, что покушение на кандидата в президенты является самым большим провалом службы за последние десятилетия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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