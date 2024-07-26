Великобритания отказалась блокировать выдачу ордера МУС на арест Нетаньяху
Правительство Великобритании не будет оспаривать решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщила официальный представитель премьер-министра Британии Кира Стармера, ее слова приводит The Guardian.
«Что касается обращения [в суд], это было предложение предыдущего правительства, которое не было представлено [в суд] до выборов [в парламент Великобритании]», – сказала она, добавив, что действующее правительство не будет следовать линии предыдущего.
В июне досудебный трибунал МУС отложил принятие решения о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта из-за обращения Великобритании. Лондон подал заявление, в котором оспаривается юрисдикция МУС. В документе обращается внимание на «обстоятельства, когда Палестина не может реализовывать уголовную юрисдикцию в отношении граждан Израиля».
В мае прокурор МУС Карим Асад Ахмад Хан потребовал выдать ордеры на арест Нетаньяху и Галанта. Среди военных преступлений, к которым могут быть причастны Нетаньяху и Галант, перечислены голод гражданского населения, причинение тяжких страданий, вреда здоровью и жестокое обращение, убийство, нападение на мирное население. В числе преступлений против человечества – истребление населения, преследование и другие бесчеловечные действия.