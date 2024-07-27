ТАСС: Моди может предложить посредничество в урегулировании конфликта на Украине

8-9 июля Моди находился с визитом в России. Это была первая с 2019 г. поездка индийского премьера в Москву. В ходе визита Путин и Моди провели переговоры. В итоговом заявлении лидеры «договорились развивать неделимую безопасность в Евразии» и «подчеркнули необходимость мирного разрешения ситуации вокруг Украины через дипломатию и вовлечение обеих сторон конфликта».