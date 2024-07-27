ТАСС: Моди может предложить посредничество в урегулировании конфликта на Украине
Премьер-министр Индии Нарендра Моди может предложить посредничество в урегулировании украинского конфликта во время своего визита в Киев в августе, пишет ТАСС со ссылкой на источник в парламенте Индии.
Собеседник агентства уточнил, что возможность визита сейчас обсуждается. «Индия не раз заявляла о готовности оказать помощь в разрешении конфликта. Но это возможно только при согласии обеих сторон», – сказал источник.
По его словам, у Моди хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным и «Индии доверяют обе страны».
26 июля телеканал Wion со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что Моди впервые с начала спецоперации посетит Украину, его визит запланирован на август.
8-9 июля Моди находился с визитом в России. Это была первая с 2019 г. поездка индийского премьера в Москву. В ходе визита Путин и Моди провели переговоры. В итоговом заявлении лидеры «договорились развивать неделимую безопасность в Евразии» и «подчеркнули необходимость мирного разрешения ситуации вокруг Украины через дипломатию и вовлечение обеих сторон конфликта».