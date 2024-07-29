Песков: Путин в курсе ареста бывшего замминистра обороны Булгакова

В деле фигурируют еще три человека – руководители комбината Александр Михаленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Фигуранты обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), они не признали свою вину. 28 июля стало известно, что в уголовном деле Булгакова, помимо Грязинского пищевого комбината, фигурируют еще три компании. Речь идет об организациях «Консервпаклам», «ГПК-Продтара» и «Бруно», сообщил ТАСС.