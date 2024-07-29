Песков: Путин в курсе ареста бывшего замминистра обороны Булгакова
Президент России Владимир Путин в курсе ареста экс-заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это не дело Кремля думать об аресте, это дело наших следственных органов. Естественно, президент в курсе событий», – сказал он
В конце июля генерала армии Булгакова отправили в СИЗО «Бутырка». Следственный комитет сообщил, что расследуется дело коррупционной направленности. По данным «РИА Новости», Булгаков лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината с использованием служебного положения. Сообщалось, что в войска поставлялись некачественные индивидуальные рационы, а стоимость питания была завышена.
В деле фигурируют еще три человека – руководители комбината Александр Михаленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Фигуранты обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), они не признали свою вину. 28 июля стало известно, что в уголовном деле Булгакова, помимо Грязинского пищевого комбината, фигурируют еще три компании. Речь идет об организациях «Консервпаклам», «ГПК-Продтара» и «Бруно», сообщил ТАСС.