МИД РФ призвал воздержаться от провокаций в связи с выборами в Венесуэле

В министерстве отметили, что, по подтверждениям международных наблюдателей, выборы в Венесуэле прошли организованно, в мирной и спокойной обстановке, без серьезных нарушений, несмотря на сохраняющиеся вызовы общественной безопасности. О прозрачности и беспристрастности процедуры голосования сообщила и российская делегация, в состав которой вошли представители Совета Федерации, Госдумы, Центральной избирательной комиссии, Общественной палаты и неправительственных организаций. В ведомстве подчеркнули, что Россия приветствует успешное проведение выборов в Венесуэле, и подтверждает настрой на дальнейшее укрепление отношений между двумя странами.