МИД РФ призвал воздержаться от провокаций в связи с выборами в Венесуэле
Россия призывает все политические силы внутри и вне Венесуэлы воздерживаться от провокационных действий, которые могут расшатать обстановку в стране и подорвать региональную стабильность, говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ, опубликованном по итогам президентских выборов в Венесуэле, на которых победил действующий глава государства Николас Мадуро.
В министерстве отметили, что, по подтверждениям международных наблюдателей, выборы в Венесуэле прошли организованно, в мирной и спокойной обстановке, без серьезных нарушений, несмотря на сохраняющиеся вызовы общественной безопасности. О прозрачности и беспристрастности процедуры голосования сообщила и российская делегация, в состав которой вошли представители Совета Федерации, Госдумы, Центральной избирательной комиссии, Общественной палаты и неправительственных организаций. В ведомстве подчеркнули, что Россия приветствует успешное проведение выборов в Венесуэле, и подтверждает настрой на дальнейшее укрепление отношений между двумя странами.
В МИДе также обратили внимание на заявления некоторых стран, «позволяющих себе выносить суждения относительно признания или непризнания итогов голосования».
«Российская сторона исходит из того, что подлинная демократия означает суверенитет народа. Только народу без вмешательства извне принадлежит право решать, кто будет управлять государством», – подчеркнули в министерстве.
Выборы президента Венесуэлы состоялись 28 июля. В день голосования министры иностранных дел Аргентины, Гватемалы, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Уругвая и Эквадора выпустили совместное заявление. В нем министры заявили о необходимости прозрачного подсчета голосов, который позволяет проверять и контролировать ход процесса наблюдателям и делегатам от всех кандидатов.
Утром 29 июля председатель Национального избирательного совета боливарианской республики Элвиса Аморосо заявил, что действующий президент Мадуро, занимающий пост с 2013 г., набрал 51,2% голосов по итогам обработки 80% протоколов. Еще один кандидат – Эдмундо Гонсалес из Совета Единства – получил 4 445 978 голосов с 44,2%. Аргентина, Перу и Коста-Рика заявили об отказе признавать победу действующего президента.
Президент России Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием на должность, подтвердив готовность к продолжению конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ будет всесторонне развивать отношения с Венесуэлой.