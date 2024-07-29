Посольство Индии назвало цель участия в параде ВМФ в Санкт-Петербурге

С 25 по 30 июля фрегат «Табар» военно-морских сил Индии заходил в Санкт-Петербург для участия в параде. ВМС Индии также были представлены делегацией высокого уровня во главе с вице-адмиралом Таруном Собти и индийским военно-морским оркестром.