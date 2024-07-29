Посольство Индии назвало цель участия в параде ВМФ в Санкт-Петербурге
Участие военно-морских сил Индии в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота (ВМФ) способствовало укреплению связей флотов двух стран. Об этом сообщило посольство республики в Москве.
«Это мероприятие способствовало дальнейшему укреплению прочных отношений между индийским и российским флотом», – сказано в сообщении.
С 25 по 30 июля фрегат «Табар» военно-морских сил Индии заходил в Санкт-Петербург для участия в параде. ВМС Индии также были представлены делегацией высокого уровня во главе с вице-адмиралом Таруном Собти и индийским военно-морским оркестром.
28 июля президент России Владимир Путин принял в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад. В мероприятии приняли участие 20 кораблей и катеров, одна подлодка и 2500 моряков.
На парад прибыли эскадренный миноносец «Цзяо Цзо» военно-морских сил КНР, учебный корабль «Ла Суммам» военно-морских сил Алжирской народно-демократической республики и фрегат «Табар» военно-морских сил Индии.