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Сийярто: запрет транзита российской нефти в Венгрию придумал не Киев, а Брюссель

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) не сделала ничего, чтобы решить проблему запрета Украиной транзита российской нефти в Венгрию и Словакию, что может указывать либо на слабость этой структуры, либо на сознательный шантаж со стороны Брюсселя. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В июле Венгрия и Словакия заявили об отсутствии поставок нефти от «Лукойла» после введения Украиной в прошлом месяце запрета на транзит ресурсов через свою территорию. Киев пояснил это тем, что «Лукойл» находится под санкциями. Власти республик обратились в ЕК с просьбой выступить посредником в их споре с Украиной. Эта процедура может позволить им впоследствии обратиться в суд Евросоюза, если исполнительный орган не примет никаких мер в течение трех дней. ЕК начала свое заседание 24 июля, но, по словам Сийярто, результата нет.

«Брюссель хранит молчание. Есть два варианта: первый – ЕК настолько слаба, что не в состоянии отстаивать фундаментальные интересы двух государств-членов против одного кандидата. Второй – все это было придумано не в Киеве, а в Брюсселе», – написал Сийярто.

По его мнению, именно ЕК, а не власти Украины таким способом хотят шантажировать две «миролюбивые» республики, которые отказались от поставок оружия.

29 июля премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил, что НПЗ Slovnaft прекратит поставки дизельного топлива на Украину в ближайшее время, если Киев не возобновит транзит нефти российской компании «Лукойл». Он добавил, что сейчас словацкое дизельное топливо покрывает десятую часть украинского потребления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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