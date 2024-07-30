Сийярто: запрет транзита российской нефти в Венгрию придумал не Киев, а Брюссель

В июле Венгрия и Словакия заявили об отсутствии поставок нефти от «Лукойла» после введения Украиной в прошлом месяце запрета на транзит ресурсов через свою территорию. Киев пояснил это тем, что «Лукойл» находится под санкциями. Власти республик обратились в ЕК с просьбой выступить посредником в их споре с Украиной. Эта процедура может позволить им впоследствии обратиться в суд Евросоюза, если исполнительный орган не примет никаких мер в течение трех дней. ЕК начала свое заседание 24 июля, но, по словам Сийярто, результата нет.