Сийярто: запрет транзита российской нефти в Венгрию придумал не Киев, а Брюссель
Еврокомиссия (ЕК) не сделала ничего, чтобы решить проблему запрета Украиной транзита российской нефти в Венгрию и Словакию, что может указывать либо на слабость этой структуры, либо на сознательный шантаж со стороны Брюсселя. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
В июле Венгрия и Словакия заявили об отсутствии поставок нефти от «Лукойла» после введения Украиной в прошлом месяце запрета на транзит ресурсов через свою территорию. Киев пояснил это тем, что «Лукойл» находится под санкциями. Власти республик обратились в ЕК с просьбой выступить посредником в их споре с Украиной. Эта процедура может позволить им впоследствии обратиться в суд Евросоюза, если исполнительный орган не примет никаких мер в течение трех дней. ЕК начала свое заседание 24 июля, но, по словам Сийярто, результата нет.
«Брюссель хранит молчание. Есть два варианта: первый – ЕК настолько слаба, что не в состоянии отстаивать фундаментальные интересы двух государств-членов против одного кандидата. Второй – все это было придумано не в Киеве, а в Брюсселе», – написал Сийярто.
По его мнению, именно ЕК, а не власти Украины таким способом хотят шантажировать две «миролюбивые» республики, которые отказались от поставок оружия.
29 июля премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил, что НПЗ Slovnaft прекратит поставки дизельного топлива на Украину в ближайшее время, если Киев не возобновит транзит нефти российской компании «Лукойл». Он добавил, что сейчас словацкое дизельное топливо покрывает десятую часть украинского потребления.