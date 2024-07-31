Венесуэла на месяц приостановила авиасообщение с Перу
Авиакомпания LATAM Airlines отменяет рейсы из Лимы в Каракас, поскольку власти Венесуэлы на месяц приостановили авиасообщение с Перу. Об этом сообщило издание La Republica со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
«LATAM Airlines Peru сообщает, что авиационные власти Венесуэлы приняли решение о временном прекращении всех полетов между Перу и Венесуэлой с 31 июля по 31 августа этого года. В связи с этим мы вынуждены временно приостановить полеты между Лимой и Каракасом на этот период», – говорится в сообщении.
31 июля венесуэльский министр иностранных дел Иван Хиль Пинто сообщил, что правительство Венесуэлы приняло решение разорвать дипломатические отношения с Перу из-за отказа властей республики признавать результаты президентских выборов в стране.
В интервью CNN en Español министр иностранных дел Перу Хавьер Гонсалес Олаэчеа назвал кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса законно избранным президентом Венесуэлы. Результаты выборов были сфальсифицированы, считает он.
28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы. Действующий глава государства Мадуро победил с 51,2% голосов после обработки 80% протоколов. Другой кандидат – Эдмундо Гонсалес из Совета Единства – получил 44,2%.
Оппозиция и ряд стран не признали результаты выборов. Правительства девяти стран Латинской Америки – Аргентины, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканской Республики и Уругвая – выступили с совместным заявлением, в котором призвали пересмотреть их итоги в присутствии независимых наблюдателей. США и страны ЕС также усомнились в результатах президентских выборов в Венесуэле. Вашингтон допустил введение новых санкций против республики. В Кремле призвали оппозицию в Венесуэле смириться с поражением на выборах.