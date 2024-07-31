Венесуэла на месяц приостановила авиасообщение с Перу

«LATAM Airlines Peru сообщает, что авиационные власти Венесуэлы приняли решение о временном прекращении всех полетов между Перу и Венесуэлой с 31 июля по 31 августа этого года. В связи с этим мы вынуждены временно приостановить полеты между Лимой и Каракасом на этот период», – говорится в сообщении.