Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Перу
Правительство Венесуэлы приняло решение разорвать дипломатические отношения с Перу из-за отказа властей республики признавать результаты президентских выборов в Венесуэле. Об этом сообщил венесуэльский министр иностранных дел Иван Хиль Пинто в X.
«Мы вынуждены принять это решение после безрассудных заявлений министра иностранных дел Перу, которые игнорируют волю венесуэльского народа и нашу Конституцию», – пояснил министр.
В интервью CNN en Español глава МИД Перу Хавьер Гонсалес Олаэчеа назвал кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса законно избранным президентом Венесуэлы. По его мнению, результаты выборов были сфальсифицированы.
28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы. Мадуро победил с 51,2% голосов после обработки 80% протоколов. Другой кандидат – Эдмундо Гонсалес из Совета Единства – получил 44,2%.
Оппозиция и ряд стран не признали результаты выборов. Правительства девяти стран Латинской Америки – Аргентины, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканской Республики и Уругвая – выступили с совместным заявлением, в котором призвали пересмотреть их итоги в присутствии независимых наблюдателей. США также усомнились в результатах президентских выборов в Венесуэле и допустили введение новых санкций против республики.