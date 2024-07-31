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Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Перу

Ведомости

Правительство Венесуэлы приняло решение разорвать дипломатические отношения с Перу из-за отказа властей республики признавать результаты президентских выборов в Венесуэле. Об этом сообщил венесуэльский министр иностранных дел Иван Хиль Пинто в X.

«Мы вынуждены принять это решение после безрассудных заявлений министра иностранных дел Перу, которые игнорируют волю венесуэльского народа и нашу Конституцию», – пояснил министр.

В интервью CNN en Español глава МИД Перу Хавьер Гонсалес Олаэчеа назвал кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса законно избранным президентом Венесуэлы. По его мнению, результаты выборов были сфальсифицированы.

28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы. Мадуро победил с 51,2% голосов после обработки 80% протоколов. Другой кандидат – Эдмундо Гонсалес из Совета Единства – получил 44,2%.

Оппозиция и ряд стран не признали результаты выборов. Правительства девяти стран Латинской Америки – Аргентины, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканской Республики и Уругвая – выступили с совместным заявлением, в котором призвали пересмотреть их итоги в присутствии независимых наблюдателей. США также усомнились в результатах президентских выборов в Венесуэле и допустили введение новых санкций против республики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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