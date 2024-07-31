Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Перу

Оппозиция и ряд стран не признали результаты выборов. Правительства девяти стран Латинской Америки – Аргентины, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканской Республики и Уругвая – выступили с совместным заявлением, в котором призвали пересмотреть их итоги в присутствии независимых наблюдателей. США также усомнились в результатах президентских выборов в Венесуэле и допустили введение новых санкций против республики.