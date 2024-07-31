Трамп назвал условие отказа от поста президента США

«Да, я бы сделал это, если бы я понял, что не справляюсь», – ответил он на вопрос участников съезда о готовности уйти с поста президента, если его когнитивные способности ухудшатся. Трамп добавил, что прохождение теста на профпригодность каждым кандидатом на пост президента США – «отличная идея». Он также выразил готовность пройти когнитивный тест.