Трамп назвал условие отказа от поста президента США
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп сообщил, что откажется от поста главы страны в случае проблем со здоровьем. Соответствующее заявление он сделал во время ежегодного собрания темнокожих журналистов в Чикаго.
«Да, я бы сделал это, если бы я понял, что не справляюсь», – ответил он на вопрос участников съезда о готовности уйти с поста президента, если его когнитивные способности ухудшатся. Трамп добавил, что прохождение теста на профпригодность каждым кандидатом на пост президента США – «отличная идея». Он также выразил готовность пройти когнитивный тест.
21 июля действующий президент США Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки и поддержал вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от Демократической партии. Позже Трамп заявил, что намерен участвовать в дебатах с Харрис. Она подтвердила готовность к этой дискуссии.
5 ноября состоятся выборы президента США. 28 июля стало известно, что предвыборный штаб Харрис собрал $200 млн пожертвований за неделю, больше половины из них – от новых доноров. Официальное голосование по кандидатуре Харрис состоится 1 августа. Что касается Трампа, основным источником финансирования его предвыборной кампании стали средства руководителей американских нефтяных компаний. С октября 2023 г. пожертвования от нефтяных корпораций на нужды штаба Трампа превысили $16 млн.