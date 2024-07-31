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Трамп назвал условие отказа от поста президента США

Ведомости

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп сообщил, что откажется от поста главы страны в случае проблем со здоровьем. Соответствующее заявление он сделал во время ежегодного собрания темнокожих журналистов в Чикаго.

«Да, я бы сделал это, если бы я понял, что не справляюсь», – ответил он на вопрос участников съезда о готовности уйти с поста президента, если его когнитивные способности ухудшатся. Трамп добавил, что прохождение теста на профпригодность каждым кандидатом на пост президента США – «отличная идея». Он также выразил готовность пройти когнитивный тест.

21 июля действующий президент США Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки и поддержал вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от Демократической партии. Позже Трамп заявил, что намерен участвовать в дебатах с Харрис. Она подтвердила готовность к этой дискуссии.

5 ноября состоятся выборы президента США. 28 июля стало известно, что предвыборный штаб Харрис собрал $200 млн пожертвований за неделю, больше половины из них – от новых доноров. Официальное голосование по кандидатуре Харрис состоится 1 августа. Что касается Трампа, основным источником финансирования его предвыборной кампании стали средства руководителей американских нефтяных компаний. С октября 2023 г. пожертвования от нефтяных корпораций на нужды штаба Трампа превысили $16 млн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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