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Нефтяные корпорации стали основным источником финансирования кампании Трампа

Ведомости

Основным источником финансирования предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа стали средства руководителей американских нефтяных корпораций. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Главными спонсорами предвыборной кампании Трампа стали президент Continental Resources Гарольд Хамм, главный управляющий Energy Transfer Келси Уоррен, основатель Hilcorp Джеффри Гильдебранд и владелец GeoSouthern Energy Джордж Бишоп. С марта этого года они внесли не менее $9,9 млн в комитеты, которые поддерживают Трампа, а также в национальный комитет Республиканской партии.

По данным издания, с октября 2023 г. пожертвования от нефтяных корпораций на нужды штаба Трампа превысили $16 млн. Для сравнения: в 2016 г. и 2020 г. президентские кампании Трампа в общей сложности собрали $20 млн от нефтяников. Кроме того, в мае поддерживающие Трампа руководители нефтяных корпораций организовали сбор средств. По данным газеты, за один день удалось собрать $41 млн.

17 июля издание Financial Times со ссылкой на федеральные документы сообщило, что Трамп собрал на свою кампанию более $400 млн с апреля по июнь. Собранная сумма за указанный период соответствует показателям за всю его предвыборную кампанию в 2016 г. После обвинительного вердикта по делу о фальсификации финансовой документации Трамп собрал около $53 млн за сутки. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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