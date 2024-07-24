Нефтяные корпорации стали основным источником финансирования кампании Трампа
Основным источником финансирования предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа стали средства руководителей американских нефтяных корпораций. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
Главными спонсорами предвыборной кампании Трампа стали президент Continental Resources Гарольд Хамм, главный управляющий Energy Transfer Келси Уоррен, основатель Hilcorp Джеффри Гильдебранд и владелец GeoSouthern Energy Джордж Бишоп. С марта этого года они внесли не менее $9,9 млн в комитеты, которые поддерживают Трампа, а также в национальный комитет Республиканской партии.
По данным издания, с октября 2023 г. пожертвования от нефтяных корпораций на нужды штаба Трампа превысили $16 млн. Для сравнения: в 2016 г. и 2020 г. президентские кампании Трампа в общей сложности собрали $20 млн от нефтяников. Кроме того, в мае поддерживающие Трампа руководители нефтяных корпораций организовали сбор средств. По данным газеты, за один день удалось собрать $41 млн.
17 июля издание Financial Times со ссылкой на федеральные документы сообщило, что Трамп собрал на свою кампанию более $400 млн с апреля по июнь. Собранная сумма за указанный период соответствует показателям за всю его предвыборную кампанию в 2016 г. После обвинительного вердикта по делу о фальсификации финансовой документации Трамп собрал около $53 млн за сутки.