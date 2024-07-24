Нефтяные корпорации стали основным источником финансирования кампании Трампа

По данным издания, с октября 2023 г. пожертвования от нефтяных корпораций на нужды штаба Трампа превысили $16 млн. Для сравнения: в 2016 г. и 2020 г. президентские кампании Трампа в общей сложности собрали $20 млн от нефтяников. Кроме того, в мае поддерживающие Трампа руководители нефтяных корпораций организовали сбор средств. По данным газеты, за один день удалось собрать $41 млн.