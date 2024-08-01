Мадуро согласился обнародовать все протоколы президентских выборов
Единая социалистическая партия Венесуэлы (ЕСПВ) и коалиция «Великий патриотический полюс» готовы опубликовать все протоколы по итогам состоявшихся в республике выборов президента. Об этом заявил действующий глава государства Николас Мадуро, передает телеканал VTV.
«Я надеюсь, что избирательная палата Верховного суда сделает то же самое с [результатами] каждого кандидата и каждой партии, участвовавших в выборах 28 июля», – добавил он.
31 июля страны G7 потребовали власти Венесуэлы опубликовать достоверную информацию о результатах голосования на президентских выборах. По их утверждению, независимые наблюдатели выразили в отчетах обеспокоенность результатами, так как выборы проходили в условиях малой прозрачности и с нарушениями.
Национальный избирательный совет Венесуэлы представил результаты, согласно которым победу с 51,2% голосов одержал нынешний президент страны Николас Мадуро. Представители оппозиции заявляют, что на выборах победил Эдмундо Гонсалес Уррутиа с 73% голосов.
После объявления результатов выборов в Венесуэле начались протесты. Митингующие, в частности, снесли три статуи бывшего президента страны Уго Чавеса (1999–2013), на чьем наследии базируется курс Мадуро. За участие в беспорядках в Венесуэле задержаны в общей сложности 1062 человека. Пострадали 77 сотрудников госбезопасности.