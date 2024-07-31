Страны G7 запросили данные о президентских выборах в Венесуэле

В G7 сообщили, что независимые наблюдатели выразили в отчетах обеспокоенность результатами, так как выборы проходили в условиях малой прозрачности и с нарушениями. Национальный избирательный совет Венесуэлы представил результаты, согласно которым победу с 51,2% голосов одержал нынешний президент страны Николас Мадуро. Представители оппозиции заявляют, что на выборах победил Эдмундо Гонсалес Уррутиа с 73% голосов.