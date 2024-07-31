В Венесуэле задержаны более 1000 человек за участие в беспорядках

28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы. Национальный избирательный совет страны представил результаты, согласно которым победу с 51,2% голосов одержал президент страны Николас Мадуро. Он занимает эту должность с 2013 г. Представители оппозиции заявляют, что на выборах победил Эдмундо Гонсалес Уррутиа с 73% голосов. После объявления результатов выборов в Венесуэле начались протесты. Митингующие, в частности, снесли три статуи бывшего президента страны Уго Чавеса (1999–2013), на чьем наследии базируется курс Мадуро.