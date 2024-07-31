В Венесуэле задержаны более 1000 человек за участие в беспорядках
В общей сложности 1062 человека задержаны в Венесуэле за участие в беспорядках, сообщает издание El Mundo со ссылкой на генерального прокурора страны Тарека Уильяма Сааба.
«Те, кто будут признаны виновными, будут лишены свободы на многие годы», – приводит его слова издание. По словам Сааба, в ходе беспорядков пострадали 77 сотрудников госбезопасности. Генпрокурор заверил, что правосудие Венесуэлы не допустит эскалации, которая «ведет к зарождению гражданской войны».
28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы. Национальный избирательный совет страны представил результаты, согласно которым победу с 51,2% голосов одержал президент страны Николас Мадуро. Он занимает эту должность с 2013 г. Представители оппозиции заявляют, что на выборах победил Эдмундо Гонсалес Уррутиа с 73% голосов. После объявления результатов выборов в Венесуэле начались протесты. Митингующие, в частности, снесли три статуи бывшего президента страны Уго Чавеса (1999–2013), на чьем наследии базируется курс Мадуро.
Оппозиция и ряд стран не признали результаты выборов. Правительства девяти стран Латинской Америки – Аргентины, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканской Республики и Уругвая – выступили с совместным заявлением, в котором призвали пересмотреть их итоги в присутствии независимых наблюдателей. США также усомнились в результатах президентских выборов в Венесуэле и допустили введение новых санкций против республики.