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В Венесуэле задержаны более 1000 человек за участие в беспорядках

Ведомости

В общей сложности 1062 человека задержаны в Венесуэле за участие в беспорядках, сообщает издание El Mundo со ссылкой на генерального прокурора страны Тарека Уильяма Сааба.

«Те, кто будут признаны виновными, будут лишены свободы на многие годы», – приводит его слова издание. По словам Сааба, в ходе беспорядков пострадали 77 сотрудников госбезопасности. Генпрокурор заверил, что правосудие Венесуэлы не допустит эскалации, которая «ведет к зарождению гражданской войны».

28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы. Национальный избирательный совет страны представил результаты, согласно которым победу с 51,2% голосов одержал президент страны Николас Мадуро. Он занимает эту должность с 2013 г. Представители оппозиции заявляют, что на выборах победил Эдмундо Гонсалес Уррутиа с 73% голосов. После объявления результатов выборов в Венесуэле начались протесты. Митингующие, в частности, снесли три статуи бывшего президента страны Уго Чавеса (1999–2013), на чьем наследии базируется курс Мадуро.

Оппозиция и ряд стран не признали результаты выборов. Правительства девяти стран Латинской Америки – Аргентины, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканской Республики и Уругвая – выступили с совместным заявлением, в котором призвали пересмотреть их итоги в присутствии независимых наблюдателей. США также усомнились в результатах президентских выборов в Венесуэле и допустили введение новых санкций против республики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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