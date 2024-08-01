В Госдуму внесен законопроект о праве объектов ТЭКа и транспорта подавлять дроны
Депутаты от партии «Единая Россия» внесли в Госдуму законопроект, закрепляющий право подразделений охраны объектов ТЭКа и транспортной инфраструктуры воздействовать на беспилотные аппаратов средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Документ опубликован в думской базе.
На данный момент законодательно закреплена возможность подавления сигналов дистанционного управления беспилотниками, воздействия на пульты управления и их физического уничтожения. Однако современные БПЛА могут продолжать движение, используя системы спутниковой навигации без других каналов управления, отмечается в пояснительной записке к документу. Законопроект предлагает разрешить воздействия средствами радиоэлектронной борьбы на любые навигационные системы дронов.
Также предложено освободить от ответственности работников частной и ведомственной охраны за вред, причиненный при отражении атаки БПЛА на защищаемый объект.
19 мая во время атаки Краснодарского края шесть беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани. После атаки дронов Славянский НПЗ приостановил работу. 12 марта атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на НПЗ «Лукойла» («Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез») в городе Кстово Нижегородской области привела к пожару на одной из установок первичной переработки.
В марте США призвали Киев прекратить удары по российским объектам ТЭКа. Вашингтон, как утверждается, адресовал свои предупреждения высокопоставленным чиновникам Службы безопасности Украины (СБУ), а также управлению военной разведки. В Соединенных Штатах опасаются, что ВС РФ могут нанести ответный удар по украинской инфраструктуре, которой пользуются в том числе и западные предприятия.