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В Госдуму внесен законопроект о праве объектов ТЭКа и транспорта подавлять дроны

Ведомости

Депутаты от партии «Единая Россия» внесли в Госдуму законопроект, закрепляющий право подразделений охраны объектов ТЭКа и транспортной инфраструктуры воздействовать на беспилотные аппаратов средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Документ опубликован в думской базе.

На данный момент законодательно закреплена возможность подавления сигналов дистанционного управления беспилотниками, воздействия на пульты управления и их физического уничтожения. Однако современные БПЛА могут продолжать движение, используя системы спутниковой навигации без других каналов управления, отмечается в пояснительной записке к документу. Законопроект предлагает разрешить воздействия средствами радиоэлектронной борьбы на любые навигационные системы дронов.

Также предложено освободить от ответственности работников частной и ведомственной охраны за вред, причиненный при отражении атаки БПЛА на защищаемый объект.

19 мая во время атаки Краснодарского края шесть беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани. После атаки дронов Славянский НПЗ приостановил работу. 12 марта атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на НПЗ «Лукойла» («Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез») в городе Кстово Нижегородской области привела к пожару на одной из установок первичной переработки.

В марте США призвали Киев прекратить удары по российским объектам ТЭКа. Вашингтон, как утверждается, адресовал свои предупреждения высокопоставленным чиновникам Службы безопасности Украины (СБУ), а также управлению военной разведки. В Соединенных Штатах опасаются, что ВС РФ могут нанести ответный удар по украинской инфраструктуре, которой пользуются в том числе и западные предприятия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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