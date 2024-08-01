В Госдуму внесен законопроект о праве объектов ТЭКа и транспорта подавлять дроны

В марте США призвали Киев прекратить удары по российским объектам ТЭКа. Вашингтон, как утверждается, адресовал свои предупреждения высокопоставленным чиновникам Службы безопасности Украины (СБУ), а также управлению военной разведки. В Соединенных Штатах опасаются, что ВС РФ могут нанести ответный удар по украинской инфраструктуре, которой пользуются в том числе и западные предприятия.