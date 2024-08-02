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Володин назвал вмешательство в дела других государств неотъемлемым методом США

Ведомости

Выборы в Венесуэле прошли на требуемых США условиях, но не с тем результатом, который ожидал Вашингтон, поэтому США прибегли к провокациям и вмешательству в дела другого государства. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Вашингтон играет по своим правилам, смысл которых в сохранении гегемонии и расширении своего влияния. Любой результат, кроме победы их кандидата, для них неприемлем. Ложь, провокации, двойные стандарты, достижение целей чужими руками, вмешательство в дела суверенных государств – неотъемлемые методы политики Соединенных Штатов Америки», – отметил он.

Володин обратил внимание, что венесуэльские власти стремились к поиску компромиссов и допустили на выборы оппозицию, поскольку США обещали отменить в этом случае санкции. В итоге выборы завершились «не с тем результатом, которого хотел Вашингтон», и тогда «прикормленная Белым домом оппозиция» попыталась дестабилизировать обстановку в стране.

По словам спикера Госдумы, по оценке российских наблюдателей, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро «выиграл легитимно, хотя и с небольшим перевесом». Конкретных цифр он не привел.

Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля. Национальный избирательный совет республики представил результаты, согласно которым победу с 51,2% голосов одержал действующий президент Мадуро. Представители оппозиции же утверждают, что на выборах победил Эдмундо Гонсалес Уррутия с 73% голосов.

Президент России Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием на должность, подтвердив готовность к продолжению конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. США и страны ЕС усомнились в результатах президентских выборов в Венесуэле.

31 июля страны G7 потребовали власти Венесуэлы опубликовать достоверную информацию о результатах голосования на президентских выборах. Мадуро согласился представить все протоколы. 1 августа США признали победителем на президентских выборах в Венесуэле Эдмундо Гонсалеса Уррутию. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, оппозиция опубликовала более 80% бюллетеней. Они якобы показывают, что Гонсалес получил большинство голосов с непреодолимым отрывом, независимые наблюдатели подтвердили это.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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