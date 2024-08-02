Володин назвал вмешательство в дела других государств неотъемлемым методом США
Выборы в Венесуэле прошли на требуемых США условиях, но не с тем результатом, который ожидал Вашингтон, поэтому США прибегли к провокациям и вмешательству в дела другого государства. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Вашингтон играет по своим правилам, смысл которых в сохранении гегемонии и расширении своего влияния. Любой результат, кроме победы их кандидата, для них неприемлем. Ложь, провокации, двойные стандарты, достижение целей чужими руками, вмешательство в дела суверенных государств – неотъемлемые методы политики Соединенных Штатов Америки», – отметил он.
Володин обратил внимание, что венесуэльские власти стремились к поиску компромиссов и допустили на выборы оппозицию, поскольку США обещали отменить в этом случае санкции. В итоге выборы завершились «не с тем результатом, которого хотел Вашингтон», и тогда «прикормленная Белым домом оппозиция» попыталась дестабилизировать обстановку в стране.
По словам спикера Госдумы, по оценке российских наблюдателей, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро «выиграл легитимно, хотя и с небольшим перевесом». Конкретных цифр он не привел.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля. Национальный избирательный совет республики представил результаты, согласно которым победу с 51,2% голосов одержал действующий президент Мадуро. Представители оппозиции же утверждают, что на выборах победил Эдмундо Гонсалес Уррутия с 73% голосов.
Президент России Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием на должность, подтвердив готовность к продолжению конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. США и страны ЕС усомнились в результатах президентских выборов в Венесуэле.
31 июля страны G7 потребовали власти Венесуэлы опубликовать достоверную информацию о результатах голосования на президентских выборах. Мадуро согласился представить все протоколы. 1 августа США признали победителем на президентских выборах в Венесуэле Эдмундо Гонсалеса Уррутию. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, оппозиция опубликовала более 80% бюллетеней. Они якобы показывают, что Гонсалес получил большинство голосов с непреодолимым отрывом, независимые наблюдатели подтвердили это.