Володин назвал вмешательство в дела других государств неотъемлемым методом США

Выборы в Венесуэле прошли на требуемых США условиях, но не с тем результатом, который ожидал Вашингтон, поэтому США прибегли к провокациям и вмешательству в дела другого государства. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.