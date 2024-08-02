США признали кандидата от оппозиции победителем выборов президента Венесуэлы
Соединенные Штаты признают победителем на президентских выборах в Венесуэле оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса Уррутии. Об этом сообщается в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте госдепа.
«Быстрое объявление CNE [Национального избирательного совета] Николаса Мадуро победителем президентских выборов не подкреплялось никакими доказательствами. CNE до сих пор не опубликовал дезагрегированные данные или какие-либо ведомости подсчета голосов, несмотря на неоднократные призывы венесуэльцев и международного сообщества сделать это», – говорится в заявлении.
При этом, по словам Блинкена, демократическая оппозиция опубликовала более 80% бюллетеней для подсчета голосов, полученных непосредственно с избирательных участков по всей Венесуэле. Они показывают, что Эдмундо Гонсалес Уррутия получил большинство голосов с непреодолимым отрывом, независимые наблюдатели подтвердили это.
«Учитывая неопровержимые доказательства, Соединенным Штатам и, что наиболее важно, венесуэльскому народу ясно, что Эдмундо Гонсалес Уррутия набрал наибольшее количество голосов на президентских выборах в Венесуэле 28 июля», – пояснил госсекретарь США.
31 июля страны G7 потребовали власти Венесуэлы опубликовать достоверную информацию о результатах голосования на президентских выборах. По их утверждению, независимые наблюдатели выразили в отчетах обеспокоенность результатами, так как выборы проходили в условиях малой прозрачности и с нарушениями.
Национальный избирательный совет Венесуэлы представил результаты, согласно которым победу с 51,2% голосов одержал нынешний президент страны Мадуро. Представители оппозиции заявляют, что на выборах победил Уррутия с 73% голосов.
После объявления результатов выборов в Венесуэле начались протесты. Митингующие, в частности, снесли три статуи бывшего президента страны Уго Чавеса (1999–2013), на чьем наследии базируется курс Мадуро. За участие в беспорядках в Венесуэле задержаны в общей сложности 1062 человека. Пострадали 77 сотрудников госбезопасности.