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США признали кандидата от оппозиции победителем выборов президента Венесуэлы

Ведомости

Соединенные Штаты признают победителем на президентских выборах в Венесуэле оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса Уррутии. Об этом сообщается в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте госдепа.

«Быстрое объявление CNE [Национального избирательного совета] Николаса Мадуро победителем президентских выборов не подкреплялось никакими доказательствами. CNE до сих пор не опубликовал дезагрегированные данные или какие-либо ведомости подсчета голосов, несмотря на неоднократные призывы венесуэльцев и международного сообщества сделать это», – говорится в заявлении.

При этом, по словам Блинкена, демократическая оппозиция опубликовала более 80% бюллетеней для подсчета голосов, полученных непосредственно с избирательных участков по всей Венесуэле. Они показывают, что Эдмундо Гонсалес Уррутия получил большинство голосов с непреодолимым отрывом, независимые наблюдатели подтвердили это.

«Учитывая неопровержимые доказательства, Соединенным Штатам и, что наиболее важно, венесуэльскому народу ясно, что Эдмундо Гонсалес Уррутия набрал наибольшее количество голосов на президентских выборах в Венесуэле 28 июля», – пояснил госсекретарь США.

31 июля страны G7 потребовали власти Венесуэлы опубликовать достоверную информацию о результатах голосования на президентских выборах. По их утверждению, независимые наблюдатели выразили в отчетах обеспокоенность результатами, так как выборы проходили в условиях малой прозрачности и с нарушениями.

Национальный избирательный совет Венесуэлы представил результаты, согласно которым победу с 51,2% голосов одержал нынешний президент страны Мадуро. Представители оппозиции заявляют, что на выборах победил Уррутия с 73% голосов.

После объявления результатов выборов в Венесуэле начались протесты. Митингующие, в частности, снесли три статуи бывшего президента страны Уго Чавеса (1999–2013), на чьем наследии базируется курс Мадуро. За участие в беспорядках в Венесуэле задержаны в общей сложности 1062 человека. Пострадали 77 сотрудников госбезопасности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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