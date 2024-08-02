США признали кандидата от оппозиции победителем выборов президента Венесуэлы

При этом, по словам Блинкена, демократическая оппозиция опубликовала более 80% бюллетеней для подсчета голосов, полученных непосредственно с избирательных участков по всей Венесуэле. Они показывают, что Эдмундо Гонсалес Уррутия получил большинство голосов с непреодолимым отрывом, независимые наблюдатели подтвердили это.