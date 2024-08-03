Адвокат заявил об отказе Минобороны отпустить полковника Пешкова на спецоперацию

Бывшему заместителю командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковнику Пешкову в августе предъявили обвинение в рамках уголовного дела о хищениях при поставках продовольственных пайков для участников спецоперации. По словам адвоката, Пешков согласен на любую должность, «только просит дать ему автомат, дать окоп, и он пойдет защищать честь Родины», но военное ведомство отказало в его просьбе. Пешков более 25 лет отслужил в российской армии, добавил защитник.