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Адвокат заявил об отказе Минобороны отпустить полковника Пешкова на спецоперацию

Ведомости

В Минобороны России отказали арестованному полковнику Дмитрию Пешкову в прошении об участии в спецоперации, сообщил ТАСС его адвокат Петр Борщев.

Бывшему заместителю командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковнику Пешкову в августе предъявили обвинение в рамках уголовного дела о хищениях при поставках продовольственных пайков для участников спецоперации. По словам адвоката, Пешков согласен на любую должность, «только просит дать ему автомат, дать окоп, и он пойдет защищать честь Родины», но военное ведомство отказало в его просьбе. Пешков более 25 лет отслужил в российской армии, добавил защитник.

Уголовное дело было возбуждено почти через полгода после начала спецоперации. Сейчас Пешков находится в СИЗО-11 в Московской области. Вину в хищениях пайков офицер не признает.

В конце июля был арестован экс-замминистра обороны России Дмитрий Булгаков. «РИА Новости» писали, что он лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината – в войска поставлялись некачественные индивидуальные рационы по завышенной цене. ТАСС сообщал, что сумма ущерба оценивается в 1,3 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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