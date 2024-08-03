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Захарова назвала угрозы Украины Крымскому мосту терроризмом

Ведомости

Намерения спецслужб Украины уничтожить Крымский мост являются терроризмом в чистом виде. Об этом сообщила «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления руководителя главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова.

Дипломат заметила, что удивляют обозначенные сроки в несколько месяцев.

«Не является ли это частью предвыборной кампании в США, в ходе которой должны быть представлены убедительные доказательства «достижений» Белого дома и Банковой. Вместе с Белым домом спишут под это очередную пару миллиардов долларов», – отметила Захарова.

По ее словам, Крымский мост стал символом созидательной силы, стремления народа России к труду и миру. Официальные лица Киева и стран НАТО открыто призывали к его уничтожению и руководили террористическими атаками, в результате которых погибали люди и наносился ущерб инфраструктуре.

3 августа Буданов в эфире телемарафона заявил, что Крымский мост может быть разрушен в ближайшие несколько месяцев. Он уточнил, что работа над дальними ударами и уничтожением моста продолжает вестись, сообщало издание «Страна.ua».

После начала спецоперации Украина дважды атаковала Крымский мост. 8 октября 2022 г. на мосту был подорван грузовой автомобиль, погибли пять человек, обрушились два пролета автомобильной части моста. 2 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты взрывотехнической экспертизы сообщил, что подрыв был совершен с применением самодельного взрывного устройства (СВУ) мощностью 10 т тротила. Вторая атака на Крымский мост, в результате которой также погибли люди, произошла 17 июля 2023 г. с участием надводных беспилотников. Тогда погибла семейная пара, их дочь пострадала.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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