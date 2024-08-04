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На протестах в Великобритании задержали более 90 человек

Ведомости

В разных городах Великобритании на митингах на фоне событий 29 июля, когда на тематическом мероприятии погибли трое детей, задержали более 90 человек. Об этом сообщил телеканал SkyNews.

«Протесты привели к более чем 90 арестам в городах и поселках Великобритании», – говорится в сообщении.

По данным телеканала, протестующие вступали в драки, полиция пыталась поддерживать порядок.

3 августа издание The Times сообщило, что на выходные в Великобритании запланировано более 30 митингов. Протесты проходили в Сандерленде, Ноттингеме, Престоне и Манчестере.

29 июля 17-летний подросток напал с ножом на центр искусств «Аткинсон» в Саутпорте, в котором проходило тематическое мероприятие, посвященное Тейлор Свифт. Трое детей от шести до девяти лет погибли от ножевых ранений, еще восемь пострадали. Тяжелые ранения также получили двое взрослых. Подозреваемого в нападении задержали. Полиция Мерсисайда сообщала, что его мотив неясен, но произошедшее не связано с терроризмом.

31 июля в городе начались массовые беспорядки против мигрантов. Как писала The Guardian, участники протеста поджигали автомобили, мусорные баки, бросали кирпичи в местную мечеть и повредили магазин. Полиция в ответ применяла слезоточивый газ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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