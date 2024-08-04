На протестах в Великобритании задержали более 90 человек
В разных городах Великобритании на митингах на фоне событий 29 июля, когда на тематическом мероприятии погибли трое детей, задержали более 90 человек. Об этом сообщил телеканал SkyNews.
«Протесты привели к более чем 90 арестам в городах и поселках Великобритании», – говорится в сообщении.
По данным телеканала, протестующие вступали в драки, полиция пыталась поддерживать порядок.
3 августа издание The Times сообщило, что на выходные в Великобритании запланировано более 30 митингов. Протесты проходили в Сандерленде, Ноттингеме, Престоне и Манчестере.
29 июля 17-летний подросток напал с ножом на центр искусств «Аткинсон» в Саутпорте, в котором проходило тематическое мероприятие, посвященное Тейлор Свифт. Трое детей от шести до девяти лет погибли от ножевых ранений, еще восемь пострадали. Тяжелые ранения также получили двое взрослых. Подозреваемого в нападении задержали. Полиция Мерсисайда сообщала, что его мотив неясен, но произошедшее не связано с терроризмом.
31 июля в городе начались массовые беспорядки против мигрантов. Как писала The Guardian, участники протеста поджигали автомобили, мусорные баки, бросали кирпичи в местную мечеть и повредили магазин. Полиция в ответ применяла слезоточивый газ.