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Рябков: «часы Судного дня» показывают «без двух минут»

Ведомости

«Часы Судного дня», которые символизируют степень напряженности в мире в связи с ядерной угрозой, показывают «без двух минут», заявил в эфире телеканала «Россия-1» заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Я бы сказал, что эти часы сейчас показывают что-то такое без двух минут, но это не значит, что ход часов необратим и начнется бой «часов Судного дня», – сказал Рябков (цитата по ТАСС).

Нужно со всей ответственностью подходить к происходящему, подчеркнул он. По его словам, военным нужно «держать порох сухим», так как сценарии могут быть самые разные.

В конце января 2023 г. символические стрелки «часов Судного дня» перевели на 10 секунд ближе к ядерной полуночи. Таким образом, до полуночи сейчас остается 90 секунд. До этого стрелки переводили в 2020 г.

Как сообщалось в журнале «Бюллетень ученых-атомщиков» (Bulletin of the Atomic Scientists), часы перевели  в основном из-за спецоперации на Украине и возросшего риска ядерной эскалации. На новое время также повлияли сохраняющиеся угрозы, связанные с климатическим кризисом и разрушением глобальных норм и институтов, необходимых для снижения рисков, связанных с развитием технологий и биологических угроз.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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