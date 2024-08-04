Рябков: «часы Судного дня» показывают «без двух минут»
«Часы Судного дня», которые символизируют степень напряженности в мире в связи с ядерной угрозой, показывают «без двух минут», заявил в эфире телеканала «Россия-1» заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Я бы сказал, что эти часы сейчас показывают что-то такое без двух минут, но это не значит, что ход часов необратим и начнется бой «часов Судного дня», – сказал Рябков (цитата по ТАСС).
Нужно со всей ответственностью подходить к происходящему, подчеркнул он. По его словам, военным нужно «держать порох сухим», так как сценарии могут быть самые разные.
В конце января 2023 г. символические стрелки «часов Судного дня» перевели на 10 секунд ближе к ядерной полуночи. Таким образом, до полуночи сейчас остается 90 секунд. До этого стрелки переводили в 2020 г.
Как сообщалось в журнале «Бюллетень ученых-атомщиков» (Bulletin of the Atomic Scientists), часы перевели в основном из-за спецоперации на Украине и возросшего риска ядерной эскалации. На новое время также повлияли сохраняющиеся угрозы, связанные с климатическим кризисом и разрушением глобальных норм и институтов, необходимых для снижения рисков, связанных с развитием технологий и биологических угроз.