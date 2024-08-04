Украина начала принудительную эвакуацию детей из подконтрольной части ДНР
Власти Украины начали принудительную эвакуацию детей из населенных пунктов Гродовского и Новогродовского районов, которые расположены в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики, недалеко от линии фронта, передает издание «Страна.ua».
Из населенных пунктов Новогродовка, Мариновка, Михайловка, Лесовка, Проминь, Московское, Балаган, Николаевка, Миролюбовка, Малиновка, Новоэкономическое и Полтавка планируют эвакуировать 744 ребенка с их семьями.
3 августа Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Новоселовка Первая в ДНР. 30 июля ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Ленинское в ДНР. 27 июля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль поселка Лозоватское в ДНР. 23 июля ведомство заявило о взятии села Ивано-Дарьевка в ДНР.
В течение июля пресс-служба Минобороны РФ также сообщала о взятии под контроль населенных пунктов Розовка в Луганской народной республике, Степовая Новоселовка и Песчаное Нижнее в Харьковской области, сел Юрьевка, Урожайное, Яснобродовка, Восход, Сокол, Новопокровское и поселков Чигари, Спорное, Шумы, Новоалександровка в ДНР, а также района Новый в городе Часов Яр республики.
Специальная военная операция на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав РФ по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.