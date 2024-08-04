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Захарова: США не считают нужным сообщать Москве о задержаниях россиян

Ведомости

Американские власти не считают нужным информировать Россию о задержаниях россиян и судах над ними, заявила «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова коснулась этой темы на фоне интервью вернувшегося по обмену в Россию россиянина Романа Селезнева, который отбывал заключение в США за кибермошенничество. По официальным данным, на которые ссылается представитель МИДа, в Штатах на текущий момент задержаны и находятся в тюрьмах 70 россиян. Она подчеркнула, что это не окончательная цифра.

«Американские власти не считают нужным уже много лет информировать российскую сторону о том, что задерживают или судят <...> граждан РФ», – сказала Захарова.

По ее словам, часто о таких случаях, а также об условиях содержания людей в тюрьмах Москва узнает от адвокатов или от родственников потерпевших, либо из прессы и соцсетей. Уровень проблем в тюрьмах США Захарова назвала «зашкаливающим».

Вашингтон также препятствует выполнению обязанностей российскими дипломатами, они работают в условиях «бесконечной травли, манипуляций с визами и ограничений по перемещению», добавила она. Для посещения граждан в тюрьмах раз в месяц или раз в два месяца, как пояснила Захарова, нужно оформить большое количество документов и постоянно взаимодействовать с официальными структурами. 

3 августа вернувшийся в РФ Селезнев в эфире «Первого канала» рассказал об условиях содержания в американских тюрьмах, где он провел около десяти лет. Были случаи, когда мужчину чуть не убили, утверждал россиянин. После его рассказа Захарова призвала администрацию США ввести санкции против тюрьмы, в которой находился российский заключенный.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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