Захарова: США не считают нужным сообщать Москве о задержаниях россиян
Американские власти не считают нужным информировать Россию о задержаниях россиян и судах над ними, заявила «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова коснулась этой темы на фоне интервью вернувшегося по обмену в Россию россиянина Романа Селезнева, который отбывал заключение в США за кибермошенничество. По официальным данным, на которые ссылается представитель МИДа, в Штатах на текущий момент задержаны и находятся в тюрьмах 70 россиян. Она подчеркнула, что это не окончательная цифра.
«Американские власти не считают нужным уже много лет информировать российскую сторону о том, что задерживают или судят <...> граждан РФ», – сказала Захарова.
По ее словам, часто о таких случаях, а также об условиях содержания людей в тюрьмах Москва узнает от адвокатов или от родственников потерпевших, либо из прессы и соцсетей. Уровень проблем в тюрьмах США Захарова назвала «зашкаливающим».
Вашингтон также препятствует выполнению обязанностей российскими дипломатами, они работают в условиях «бесконечной травли, манипуляций с визами и ограничений по перемещению», добавила она. Для посещения граждан в тюрьмах раз в месяц или раз в два месяца, как пояснила Захарова, нужно оформить большое количество документов и постоянно взаимодействовать с официальными структурами.
3 августа вернувшийся в РФ Селезнев в эфире «Первого канала» рассказал об условиях содержания в американских тюрьмах, где он провел около десяти лет. Были случаи, когда мужчину чуть не убили, утверждал россиянин. После его рассказа Захарова призвала администрацию США ввести санкции против тюрьмы, в которой находился российский заключенный.