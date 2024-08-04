Захарова: США не считают нужным сообщать Москве о задержаниях россиян

Вашингтон также препятствует выполнению обязанностей российскими дипломатами, они работают в условиях «бесконечной травли, манипуляций с визами и ограничений по перемещению», добавила она. Для посещения граждан в тюрьмах раз в месяц или раз в два месяца, как пояснила Захарова, нужно оформить большое количество документов и постоянно взаимодействовать с официальными структурами.