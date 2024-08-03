Захарова призвала США ввести санкции против тюрьмы, где чуть не убили Селезнева
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала администрацию США ввести санкции против тюрьмы, в которой отбывал заключение осужденный в США за кибермошенничество сын депутата Госдумы Валерия Селезнева Роман Селезнев. Он вернулся в Россию по обмену заключенными.
Дипломат призвала послушать правду о правах человека в США от россиянина, которого «вытащили» из американской тюрьмы. Так она прокомментировала заявления Селезнева в эфире «Первого канала».
«В этих местах любой страны оказаться никто не мечтает. Но ведь именно Вашингтон несколько десятилетий поучает жизни абсолютно всех: доклады о правах человека в мире, заявления и санкции. Может, один раз Белый дом применит санкционный пакет к одной из американских тюрем?» – отметила Захарова.
3 августа Селезнев заявил, что в одной из американских тюрем его чуть не убили. По его словам, в Атланте все заключенные носили ножи и не было и дня, чтобы «кто-то кого-то не порезал». Россиянин также пожаловался на требования администрации одного из учреждений отмечаться каждые два часа.
1 августа в Анкаре состоялся крупнейший обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. РФ освободила 16 человек, включая пятерых граждан ФРГ, семерых россиян, троих граждан США и одного держателя грин-карты. В Россию в рамках обмена вернулись восемь граждан.