Захарова призвала США ввести санкции против тюрьмы, где чуть не убили Селезнева

3 августа Селезнев заявил, что в одной из американских тюрем его чуть не убили. По его словам, в Атланте все заключенные носили ножи и не было и дня, чтобы «кто-то кого-то не порезал». Россиянин также пожаловался на требования администрации одного из учреждений отмечаться каждые два часа.