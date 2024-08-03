Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Захарова призвала США ввести санкции против тюрьмы, где чуть не убили Селезнева

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала администрацию США ввести санкции против тюрьмы, в которой отбывал заключение осужденный в США за кибермошенничество сын депутата Госдумы Валерия Селезнева Роман Селезнев. Он вернулся в Россию по обмену заключенными.

Дипломат призвала послушать правду о правах человека в США от россиянина, которого «вытащили» из американской тюрьмы. Так она прокомментировала заявления Селезнева в эфире «Первого канала».

«В этих местах любой страны оказаться никто не мечтает. Но ведь именно Вашингтон несколько десятилетий поучает жизни абсолютно всех: доклады о правах человека в мире, заявления и санкции. Может, один раз Белый дом применит санкционный пакет к одной из американских тюрем?» – отметила Захарова.

3 августа Селезнев заявил, что в одной из американских тюрем его чуть не убили. По его словам, в Атланте все заключенные носили ножи и не было и дня, чтобы «кто-то кого-то не порезал». Россиянин также пожаловался на требования администрации одного из учреждений отмечаться каждые два часа.

1 августа в Анкаре состоялся крупнейший обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. РФ освободила 16 человек, включая пятерых граждан ФРГ, семерых россиян, троих граждан США и одного держателя грин-карты. В Россию в рамках обмена вернулись восемь граждан.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных