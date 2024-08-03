Вернувшийся по обмену Селезнев заявил, что в заключении в США его чуть не убили

Сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева был задержан в начале июля 2014 г. на Мальдивах, а позже доставлен на американский остров Гуам, а потом в Сиэтл. Российский МИД и депутат Селезнев тогда назвали его арест похищением и недружественным шагом по отношению к России. В августе 2016 г. суд присяжных в Сиэтле признал российского гражданина виновным в кибермошенничестве. Селезнев обвинялся по 40 преступным эпизодам по четырем статьям.