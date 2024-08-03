Вернувшийся по обмену Селезнев заявил, что в заключении в США его чуть не убили
Осужденный в США за кибермошенничество сын депутата Госдумы Роман Селезнев, который вернулся в Россию в рамках обмена заключенными, заявил, что в одной из американских тюрем его чуть не убили. Об этом он рассказал в эфире «Первого канала».
«Привезли в Штаты, посадили меня в тюрьму, обращались очень плохо. Меня изначально посадили в карцер, то есть в изолятор. <…> Пару случаев было, когда меня чуть не убили», – сказал Селезнев.
Россиянин пояснил, что в одной из тюрем Атланты все заключенные носили ножи и не было и дня, чтобы «кто-то кого-то не порезал». Он также пожаловался на требования администрации одного из учреждений отмечаться каждые два часа.
Сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева был задержан в начале июля 2014 г. на Мальдивах, а позже доставлен на американский остров Гуам, а потом в Сиэтл. Российский МИД и депутат Селезнев тогда назвали его арест похищением и недружественным шагом по отношению к России. В августе 2016 г. суд присяжных в Сиэтле признал российского гражданина виновным в кибермошенничестве. Селезнев обвинялся по 40 преступным эпизодам по четырем статьям.
1 августа в Анкаре состоялся крупнейший обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. РФ освободила 16 человек, включая пятерых граждан ФРГ, семерых россиян, троих граждан США и одного держателя грин-карты. В Россию в рамках обмена вернулись восемь граждан.