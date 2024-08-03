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Вернувшийся по обмену Селезнев заявил, что в заключении в США его чуть не убили

Ведомости

Осужденный в США за кибермошенничество сын депутата Госдумы Роман Селезнев, который вернулся в Россию в рамках обмена заключенными, заявил, что в одной из американских тюрем его чуть не убили. Об этом он рассказал в эфире «Первого канала».

«Привезли в Штаты, посадили меня в тюрьму, обращались очень плохо. Меня изначально посадили в карцер, то есть в изолятор. <…> Пару случаев было, когда меня чуть не убили», – сказал Селезнев.

Россиянин пояснил, что в одной из тюрем Атланты все заключенные носили ножи и не было и дня, чтобы «кто-то кого-то не порезал». Он также пожаловался на требования администрации одного из учреждений отмечаться каждые два часа.

Сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева был задержан в начале июля 2014 г. на Мальдивах, а позже доставлен на американский остров Гуам, а потом в Сиэтл. Российский МИД и депутат Селезнев тогда назвали его арест похищением и недружественным шагом по отношению к России. В августе 2016 г. суд присяжных в Сиэтле признал российского гражданина виновным в кибермошенничестве. Селезнев обвинялся по 40 преступным эпизодам по четырем статьям.

1 августа в Анкаре состоялся крупнейший обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. РФ освободила 16 человек, включая пятерых граждан ФРГ, семерых россиян, троих граждан США и одного держателя грин-карты. В Россию в рамках обмена вернулись восемь граждан.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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