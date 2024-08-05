Евросоюз ввел санкции против 28 граждан Белоруссии

Евросоюз ограничил транзит через Белоруссию товаров и технологий двойного назначения, а также тех, которые могут поспособствовать военно-техническому совершенствованию постсоветского государства, развитию сектора обороны и безопасности. Под запрет на транзит попали товары и технологии для авиационной и космической промышленности и экспортируемые из ЕС вооружения.