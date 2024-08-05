Евросоюз ввел санкции против 28 граждан Белоруссии
Совет Евросоюза (ЕС) ввел санкции против 28 граждан Белоруссии. Об этом сообщается в коммюнике пресс-службы совета.
«Сегодня Совет принял решение о введении ограничительных мер в отношении еще 28 человек», – говорится в сообщении.
Под ограничения попали генеральный директор информационного агентства «БелТА» Ирина Акулович, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Белоруссии Никита Рачиловский, главный редактор учреждения администрации президента страны «Издательский дом "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук. Санкции также затронули двух заместителей главы Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД, судей, прокуроров и глав различных исправительных учреждений.
В настоящий момент ограничительные меры Евросоюза в отношении Белоруссии распространяются на 261 физическое лицо и 37 юридических лиц.
29 июня Евросоюз принял новый пакет санкций против Белоруссии, ряд аналогичных ограничений ранее был введен в отношении России.
Был продлен запрет на экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий и ввведены экспортные ограничения на товары, которые «могли бы способствовать укреплению промышленных мощностей Беларуси». Санкции коснулись экспорта в Белоруссию товаров для морского судоходства и технологий, а также предметов роскоши.
Евросоюз ограничил транзит через Белоруссию товаров и технологий двойного назначения, а также тех, которые могут поспособствовать военно-техническому совершенствованию постсоветского государства, развитию сектора обороны и безопасности. Под запрет на транзит попали товары и технологии для авиационной и космической промышленности и экспортируемые из ЕС вооружения.