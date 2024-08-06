Шойгу: Киев не отреагировал на мирные предложения Путина
Кроме того, Шойгу считает, что бессмысленно говорить о таком формате, как Женевская конференция по Украине, «формула Зелинского», и прочих.
«Потому что переговоры без главного переговорщика – это выглядит не очень понятно», – подчеркнул Шойгу.
Условия России по прекращению огня на Украине были озвучены Путиным 14 июня. Среди предложений – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих территорий российскими, снятие санкций, а также нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. 4 июля Путин пояснил, что российские предложения по урегулированию конфликта на Украине позволят немедленно прекратить бои и начать переговоры.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Как подчеркивал Путин, цель военной операции – защита жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России.