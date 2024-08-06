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Шойгу: Киев не отреагировал на мирные предложения Путина

Ведомости

Киев не отреагировал на условия по урегулированию ситуации на Украине, озвученные президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, пишет «Интерфакс».

Кроме того, Шойгу считает, что бессмысленно говорить о таком формате, как Женевская конференция по Украине, «формула Зелинского», и прочих.

«Потому что переговоры без главного переговорщика – это выглядит не очень понятно», – подчеркнул Шойгу.

Условия России по прекращению огня на Украине были озвучены Путиным 14 июня. Среди предложений – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих территорий российскими, снятие санкций, а также нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. 4 июля Путин пояснил, что российские предложения по урегулированию конфликта на Украине позволят немедленно прекратить бои и начать переговоры.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Как подчеркивал Путин, цель военной операции – защита жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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