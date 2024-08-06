Шойгу: Киев не отреагировал на мирные предложения Путина

Условия России по прекращению огня на Украине были озвучены Путиным 14 июня. Среди предложений – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих территорий российскими, снятие санкций, а также нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. 4 июля Путин пояснил, что российские предложения по урегулированию конфликта на Украине позволят немедленно прекратить бои и начать переговоры.