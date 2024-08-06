МИД Молдавии выразил сожаление из-за высылки своего дипломата из России
МИД Молдавии выразил сожаление в связи с решением Москвы объявить персоной нон грата молдавского дипломата. Об этом сообщается в Telegram-канале дипведомства.
МИД Молдавии подтвердил, что временный поверенный в делах Молдавии Александр Кетрару был вызван в МИД РФ.
«Молдавскому дипломату сообщили, что сотрудник посольства Молдовы в Москве объявлен персоной нон грата на территории Российской Федерации и должен вернуться в нашу страну. МИД сожалеет об этом решении», – говорится в сообщении.
6 августа Москва объявила персоной нон грата молдавского дипломата в ответ на аналогичные действия Кишинева. Временному поверенному в делах Молдавии был заявлен протест в связи с «продолжающимися недружественными по отношению к России шагами официального Кишинева».
1 августа МИД Молдавии объявил персоной нон грата одного сотрудника посольства РФ после появившейся в СМИ информации об обвинении двух молдавских чиновников в шпионаже.
1 апреля министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой констатировал, что отношения между Москвой и Кишиневом в настоящее время находятся на самом низком уровне в современной истории его страны. Кроме того, Молдавия не видит предпосылок для улучшения отношений с Россией. До этого, 19 марта, МИД Молдавии также объявил одного из сотрудников посольства РФ в республике персоной нон грата.