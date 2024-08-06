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МИД Молдавии выразил сожаление из-за высылки своего дипломата из России

Ведомости

МИД Молдавии выразил сожаление в связи с решением Москвы объявить персоной нон грата молдавского дипломата. Об этом сообщается в Telegram-канале дипведомства.

МИД Молдавии подтвердил, что временный поверенный в делах Молдавии Александр Кетрару был вызван в МИД РФ.

«Молдавскому дипломату сообщили, что сотрудник посольства Молдовы в Москве объявлен персоной нон грата на территории Российской Федерации и должен вернуться в нашу страну. МИД сожалеет об этом решении», – говорится в сообщении.

6 августа Москва объявила персоной нон грата молдавского дипломата в ответ на аналогичные действия Кишинева. Временному поверенному в делах Молдавии был заявлен протест в связи с «продолжающимися недружественными по отношению к России шагами официального Кишинева».

1 августа МИД Молдавии объявил персоной нон грата одного сотрудника посольства РФ после появившейся в СМИ информации об обвинении двух молдавских чиновников в шпионаже.

1 апреля министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой констатировал, что отношения между Москвой и Кишиневом в настоящее время находятся на самом низком уровне в современной истории его страны. Кроме того, Молдавия не видит предпосылок для улучшения отношений с Россией. До этого, 19 марта, МИД Молдавии также объявил одного из сотрудников посольства РФ в республике персоной нон грата. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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