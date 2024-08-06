МИД Молдавии выразил сожаление из-за высылки своего дипломата из России

1 апреля министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой констатировал, что отношения между Москвой и Кишиневом в настоящее время находятся на самом низком уровне в современной истории его страны. Кроме того, Молдавия не видит предпосылок для улучшения отношений с Россией. До этого, 19 марта, МИД Молдавии также объявил одного из сотрудников посольства РФ в республике персоной нон грата.