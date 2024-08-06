Новым главой политбюро «Хамаса» избран Яхья Синвар

Предыдущий глава политбюро «Хамаса» Хания погиб 31 июля в результате удара по его тегеранской резиденции, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Движение возложило ответственность за убийство на Израиль. На следующий день пресс-служба армии Израиля сообщила о ликвидации главы военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа в результате авиаудара по Газе.