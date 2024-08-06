Трамп анонсировал «большое интервью» Маску

13 июля Bloomberg писал, что Маск пожертвовал America PAC значительную сумму. По данным агентства, этот комитет поддерживает избрание Трампа на пост президента. Взнос был сделан после того, как Трамп обогнал действующего президента США Джо Байдена по сбору средств. 16 июля The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Маск планирует ежемесячно направлять около $45 млн комитету America PAC.