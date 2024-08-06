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Трамп анонсировал «большое интервью» Маску

Ведомости

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в ночь на 12 августа даст «большое интервью» американскому миллиардеру Илону Маску. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пост Трампа в его социальной сети Truth Social.

Других подробностей об интервью политик не привел.

13 июля Bloomberg писал, что Маск пожертвовал America PAC значительную сумму. По данным агентства, этот комитет поддерживает избрание Трампа на пост президента. Взнос был сделан после того, как Трамп обогнал действующего президента США Джо Байдена по сбору средств. 16 июля The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Маск планирует ежемесячно направлять около $45 млн комитету America PAC.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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