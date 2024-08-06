CNN: Харрис выбрала губернатора Миннесоты Уолза кандидатом в вице-президенты

Уолзу 60 лет, он провел более двух десятилетий в Национальной гвардии, в том числе служил за границей после терактов 11 сентября, работал педагогом и тренером, прежде чем в 2006 г. был избран в палату представителей США от 1-го избирательного округа Миннесоты, победив действующего конгрессмена-республиканца с шестилетним стажем. Уолз неоднократно переизбирался, пока не баллотировался на свою нынешнюю должность в 2018 г. За шесть лет руководства Миннесотой на долю Уолза выпала череда политических и социальных потрясений: сначала пришла пандемия коронавируса, а затем, в ее разгар, убийство Джорджа Флойда полицейским, которое вызвало глобальные антирасистские демонстрации. Уолз справился со всем этим – наряду с обычными жалобами на нерациональное расходование средств – достаточно хорошо, чтобы к началу 2023 г. возглавить демократическую тройку в правительстве штата, отмечает CNN.