CNN: Харрис выбрала губернатора Миннесоты Уолза кандидатом в вице-президенты

CNN: Харрис выбрала губернатора Миннесоты Уолза кандидатом в вице-президентыОна официально выдвинута на пост главы США
Кандидат в президенты США Камала Харрис уже определилась с кандидатурой своего помощника, ее выбор пал на губернатора Миннесоты Тима Уолза. Об этом сообщает CNN со ссылкой на четыре источника, близких к этому процессу.
Уолз сейчас занимает пост губернатора Миннесоты второй срок и возглавляет Демократическую ассоциацию губернаторов. До этого он 12 лет работал в конгрессе, представляя консервативный округ, в котором как до, так и после его пребывания в должности в основном преобладали республиканцы.
За последнюю неделю он сделал несколько выпадов в адрес республиканцев, в том числе против бывшего президента Дональда Трампа и сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса. Уолз назвал их дуэт «странным», а затем затронул их политическую программу.
5 августа Харрис была официально выдвинута в качестве кандидата в президенты от Демократической партии США. Она получила поддержку 99% из 4567 делегатов партии, подавших бюллетени.
Ожидается, что Харрис теперь отправится в battleground states tour – турне по «колеблющимся» штатам, где, вероятно, решится результат выборов. Харрис и ее новый напарник посетят семь городов за пять дней: Филадельфию (Пенсильвания), О-Клэр (Висконсин), Детройт (Мичиган), Дарем (Северная Каролина), Саванну (Джорджия), Феникс (Аризона) и Лас-Вегас (Невада).
21 июля действующий президент США Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки и поддержал Харрис в качестве кандидата от Демократической партии.
Уолзу 60 лет, он провел более двух десятилетий в Национальной гвардии, в том числе служил за границей после терактов 11 сентября, работал педагогом и тренером, прежде чем в 2006 г. был избран в палату представителей США от 1-го избирательного округа Миннесоты, победив действующего конгрессмена-республиканца с шестилетним стажем. Уолз неоднократно переизбирался, пока не баллотировался на свою нынешнюю должность в 2018 г. За шесть лет руководства Миннесотой на долю Уолза выпала череда политических и социальных потрясений: сначала пришла пандемия коронавируса, а затем, в ее разгар, убийство Джорджа Флойда полицейским, которое вызвало глобальные антирасистские демонстрации. Уолз справился со всем этим – наряду с обычными жалобами на нерациональное расходование средств – достаточно хорошо, чтобы к началу 2023 г. возглавить демократическую тройку в правительстве штата, отмечает CNN.