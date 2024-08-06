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CNN: Харрис выбрала губернатора Миннесоты Уолза кандидатом в вице-президенты

Она официально выдвинута на пост главы США
Дарья Снегова
Joe Lamberti / AP

Кандидат в президенты США Камала Харрис уже определилась с кандидатурой своего помощника, ее выбор пал на губернатора Миннесоты Тима Уолза. Об этом сообщает CNN со ссылкой на четыре источника, близких к этому процессу.

Уолз сейчас занимает пост губернатора Миннесоты второй срок и возглавляет Демократическую ассоциацию губернаторов. До этого он 12 лет работал в конгрессе, представляя консервативный округ, в котором как до, так и после его пребывания в должности в основном преобладали республиканцы.

За последнюю неделю он сделал несколько выпадов в адрес республиканцев, в том числе против бывшего президента Дональда Трампа и сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса. Уолз назвал их дуэт «странным», а затем затронул их политическую программу.

5 августа Харрис была официально выдвинута в качестве кандидата в президенты от Демократической партии США. Она получила поддержку 99% из 4567 делегатов партии, подавших бюллетени.

Ожидается, что Харрис теперь отправится в battleground states tour – турне по «колеблющимся» штатам, где, вероятно, решится результат выборов. Харрис и ее новый напарник посетят семь городов за пять дней: Филадельфию (Пенсильвания), О-Клэр (Висконсин), Детройт (Мичиган), Дарем (Северная Каролина), Саванну (Джорджия), Феникс (Аризона) и Лас-Вегас (Невада).

21 июля действующий президент США Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки и поддержал Харрис в качестве кандидата от Демократической партии.

Уолзу 60 лет, он провел более двух десятилетий в Национальной гвардии, в том числе служил за границей после терактов 11 сентября, работал педагогом и тренером, прежде чем в 2006 г. был избран в палату представителей США от 1-го избирательного округа Миннесоты, победив действующего конгрессмена-республиканца с шестилетним стажем. Уолз неоднократно переизбирался, пока не баллотировался на свою нынешнюю должность в 2018 г. За шесть лет руководства Миннесотой на долю Уолза выпала череда политических и социальных потрясений: сначала пришла пандемия коронавируса, а затем, в ее разгар, убийство Джорджа Флойда полицейским, которое вызвало глобальные антирасистские демонстрации. Уолз справился со всем этим – наряду с обычными жалобами на нерациональное расходование средств – достаточно хорошо, чтобы к началу 2023 г. возглавить демократическую тройку в правительстве штата, отмечает CNN.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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