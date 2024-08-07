FT: украинская оборона трещит по швам на фоне успехов ВС России

Издание указывает, что за последнюю неделю российская армия, воспользовавшись неумелой ротацией Украины на поле боя, продвинулась на расстояние 15 км от города Покровск и окраин близлежащего Торецка, взяла под контроль часть соседнего города Нью-Йорк и все еще продвигается вперед. Российские войска в выходные заняли часть восточного района Часова Яра – город имеет стратегическое значение из-за своего географического положения на возвышенности. Взятие российской стороной любого из этих городов затруднит военную логистику и поставит под угрозу контроль Украины над остальной частью региона. Под прицелом России окажутся оставшиеся опорные пункты в ДНР – Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск, говорят эксперты FT.