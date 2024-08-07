FT: украинская оборона трещит по швам на фоне успехов ВС России
Российские войска добились быстрых и значительных успехов на Украине, воспользовавшись нехваткой вооруженных сил и грубыми ошибками Киева. Среди украинской общественности растет поддержка прекращения конфликта путем переговоров, пишет The Financial Times (FT).
«В нашей обороне есть трещины», – сказал FT высокопоставленный украинский чиновник, предупредив, что российские войска достигли «тактического успеха» в Донецке и что вероятны дальнейшие успехи, если ситуация не изменится.
Издание указывает, что за последнюю неделю российская армия, воспользовавшись неумелой ротацией Украины на поле боя, продвинулась на расстояние 15 км от города Покровск и окраин близлежащего Торецка, взяла под контроль часть соседнего города Нью-Йорк и все еще продвигается вперед. Российские войска в выходные заняли часть восточного района Часова Яра – город имеет стратегическое значение из-за своего географического положения на возвышенности. Взятие российской стороной любого из этих городов затруднит военную логистику и поставит под угрозу контроль Украины над остальной частью региона. Под прицелом России окажутся оставшиеся опорные пункты в ДНР – Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск, говорят эксперты FT.
Условия России по прекращению огня на Украине были озвучены президентом Владимиром Путиным 14 июня. Среди предложений – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих территорий российскими, снятие санкций, а также нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. 4 июля президент пояснил, что российские предложения по урегулированию конфликта на Украине позволят немедленно прекратить бои и начать переговоры.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Как подчеркивал Путин, цель военной операции – защита жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России.