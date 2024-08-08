Хантера Байдена обвинили в получении денег за помощь бизнесмену из Румынии
Сына президента США Джо Байдена Хантера обвинили в получении денег от бизнесмена из Румынии, сообщает AP со ссылкой на судебные документы прокуратуры.
В документах утверждается, что Байдена-младшего и его делового партнера «нанял» бизнесмен из Румынии Габриэль Поповичу, которого на родине обвиняют в коррупции. Он пытался «повлиять на политику правительства США» в то время, когда Джо Байден занимал пост вице-президента.
Как сообщает прокуратура, Поповичу хотел, чтобы его дело расследовали в США, рассчитывая, что это поможет избежать преследования в Румынии. В 2017 г. румынского бизнесмена приговорили к семи годам лишения свободы. Его признали виновным в мошенничестве с недвижимостью. Обвиняемый свою вину отрицал.
Деловой партнер Байдена-младшего и Поповичу подписали соглашение, чтобы создать видимость того, что платежи Поповичу были за «услуги по управлению недвижимостью в Румынии». Партнер Байдена получил более $3 млн, сумму разделили между Хантером и другим деловым партнером.
В июне Хантера Байдена признали виновным по делу о незаконной покупке оружия. Осенью 2023 г. его обвинили в серьезных нарушениях при покупке револьвера в 2018 г. Два пункта обвинений связаны с заполнением формы об употреблении запрещенных веществ при покупке револьвера осенью 2018 г. Согласно третьему пункту, Хантер владел огнестрельным оружием во время употребления наркотиков. Байден-младший был признан виновным по всем трем пунктам обвинения. Приговор Хантеру вынесет суд в штате Делавэр 13 ноября.