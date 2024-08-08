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Хантера Байдена обвинили в получении денег за помощь бизнесмену из Румынии

Ведомости

Сына президента США Джо Байдена Хантера обвинили в получении денег от бизнесмена из Румынии, сообщает AP со ссылкой на судебные документы прокуратуры.

В документах утверждается, что Байдена-младшего и его делового партнера «нанял» бизнесмен из Румынии Габриэль Поповичу, которого на родине обвиняют в коррупции. Он пытался «повлиять на политику правительства США» в то время, когда Джо Байден занимал пост вице-президента.

Как сообщает прокуратура, Поповичу хотел, чтобы его дело расследовали в США, рассчитывая, что это поможет избежать преследования в Румынии. В 2017 г. румынского бизнесмена приговорили к семи годам лишения свободы. Его признали виновным в мошенничестве с недвижимостью. Обвиняемый свою вину отрицал.

Деловой партнер Байдена-младшего и Поповичу подписали соглашение, чтобы создать видимость того, что платежи Поповичу были за «услуги по управлению недвижимостью в Румынии». Партнер Байдена получил более $3 млн, сумму разделили между Хантером и другим деловым партнером.

В июне Хантера Байдена признали виновным по делу о незаконной покупке оружия. Осенью 2023 г. его обвинили в серьезных нарушениях при покупке револьвера в 2018 г. Два пункта обвинений связаны с заполнением формы об употреблении запрещенных веществ при покупке револьвера осенью 2018 г. Согласно третьему пункту, Хантер владел огнестрельным оружием во время употребления наркотиков. Байден-младший был признан виновным по всем трем пунктам обвинения. Приговор Хантеру вынесет суд в штате Делавэр 13 ноября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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