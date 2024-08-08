Хантера Байдена обвинили в получении денег за помощь бизнесмену из Румынии

В июне Хантера Байдена признали виновным по делу о незаконной покупке оружия. Осенью 2023 г. его обвинили в серьезных нарушениях при покупке револьвера в 2018 г. Два пункта обвинений связаны с заполнением формы об употреблении запрещенных веществ при покупке револьвера осенью 2018 г. Согласно третьему пункту, Хантер владел огнестрельным оружием во время употребления наркотиков. Байден-младший был признан виновным по всем трем пунктам обвинения. Приговор Хантеру вынесет суд в штате Делавэр 13 ноября.