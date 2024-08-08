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Минобороны РФ показало кадры ударов ФАБ-500 по технике ВСУ в Курской области

Ведомости

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России использовали бомбы ФАБ-500 для ударов по военной технике ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ, опубликовав кадры применения бомбы.

«Удар наносился авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения», – говорится в сообщении ведомства.

Утром 6 августа ВСУ атаковали российскую границу в Курской области. По данным Минобороны РФ, численность украинской группировки составляла на тот момент до 300 человек, также было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. По факту нападения ВСУ на Курскую область следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по нескольким статьям: террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и боеприпасов, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и др.

На следующий день стало известно, что ВСУ 6 августа начали наступление группой военных до 1000 человек для захвата участка Суджанского района. Тогда же начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что продвижение ВСУ вглубь территории остановлено. Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ «очередной масштабной провокацией». Глава государства подчеркнул, что Украина ведет неизбирательную стрельбу по жилым домам, гражданским зданиям и машинам скорой помощи. Путин также призвал все регионы России подключиться к оказанию помощи Курской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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