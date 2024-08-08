Минобороны РФ показало кадры ударов ФАБ-500 по технике ВСУ в Курской области

Утром 6 августа ВСУ атаковали российскую границу в Курской области. По данным Минобороны РФ, численность украинской группировки составляла на тот момент до 300 человек, также было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. По факту нападения ВСУ на Курскую область следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по нескольким статьям: террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и боеприпасов, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и др.