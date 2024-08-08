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Экс-главу МВД Казахстана Тургумбаева приговорили к пяти годам условно

Ведомости

Бывшего министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева приговорили к пяти годам условно по делу о массовых беспорядках в республике в 2022 г., пишет издание Zakon.kz.

Тургумбаева признали виновным по ч. 4 ст. 362 УК Республики Казахстан (превышение власти или должностных полномочий). Помимо условного срока ему запрещено занимать определенные должности на 10 лет.

Судом также решено внести представление президенту Казахстана о лишении Тургумбаева специального звания и государственных наград. Экс-министр признал вину и раскаялся, уточняется в материале.

Тургумбаева задержали в конце апреля 2024 г.

Массовые протесты в Казахстане прошли в начале января 2022 г. из-за резкого повышения цен на сжиженный газ для автомобилей. Особенно сложная ситуация наблюдалась в Алма-Ате, где участники демонстраций нападали на полицейских и военных, разгромили ряд административных зданий, торговых центров, магазинов и банков, а также ненадолго захватили здание аэропорта.

По данным властей, в результате беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков, более 4500 пострадали.

Власти Казахстана начали проводить реформы в структурах парламента и правительства, в частности и в отношении бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Его родственники и приближенные начали уходить с должностей во власти и бизнесе, а сам Назарбаев лишился части привилегий и статуса «лидера нации».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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