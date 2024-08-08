Экс-главу МВД Казахстана Тургумбаева приговорили к пяти годам условно

Массовые протесты в Казахстане прошли в начале января 2022 г. из-за резкого повышения цен на сжиженный газ для автомобилей. Особенно сложная ситуация наблюдалась в Алма-Ате, где участники демонстраций нападали на полицейских и военных, разгромили ряд административных зданий, торговых центров, магазинов и банков, а также ненадолго захватили здание аэропорта.