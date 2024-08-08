Экс-главу МВД Казахстана Тургумбаева приговорили к пяти годам условно
Бывшего министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева приговорили к пяти годам условно по делу о массовых беспорядках в республике в 2022 г., пишет издание Zakon.kz.
Тургумбаева признали виновным по ч. 4 ст. 362 УК Республики Казахстан (превышение власти или должностных полномочий). Помимо условного срока ему запрещено занимать определенные должности на 10 лет.
Судом также решено внести представление президенту Казахстана о лишении Тургумбаева специального звания и государственных наград. Экс-министр признал вину и раскаялся, уточняется в материале.
Тургумбаева задержали в конце апреля 2024 г.
Массовые протесты в Казахстане прошли в начале января 2022 г. из-за резкого повышения цен на сжиженный газ для автомобилей. Особенно сложная ситуация наблюдалась в Алма-Ате, где участники демонстраций нападали на полицейских и военных, разгромили ряд административных зданий, торговых центров, магазинов и банков, а также ненадолго захватили здание аэропорта.
По данным властей, в результате беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков, более 4500 пострадали.
Власти Казахстана начали проводить реформы в структурах парламента и правительства, в частности и в отношении бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Его родственники и приближенные начали уходить с должностей во власти и бизнесе, а сам Назарбаев лишился части привилегий и статуса «лидера нации».