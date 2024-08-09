В Венесуэле президент приостановил работу соцсети X

6 августа Мадуро публично удалил мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской) на своем телефоне и призвал сторонников пользоваться WeChat и Telegram. Он заявил, что его противники распространяют в WhatsApp угрозы семьям военных, полиции и популярным лидерам. Также президент Венесуэлы заявил, что WhatsApp используют «сторонники фашизма».