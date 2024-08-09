В Венесуэле президент приостановил работу соцсети X
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал постановление Национальной комиссии по телекоммуникациям о приостановке работы соцсети X на 10 дней. Об этом сообщил Reuters.
«X убирается из Венесуэлы на 10 дней!» – подчеркнул Мадуро.
Президент Венесуэлы обвинил владельца соцсети Илона Маска в том, что он разжигает ненависть, гражданскую войну и смерть.
6 августа Мадуро публично удалил мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской) на своем телефоне и призвал сторонников пользоваться WeChat и Telegram. Он заявил, что его противники распространяют в WhatsApp угрозы семьям военных, полиции и популярным лидерам. Также президент Венесуэлы заявил, что WhatsApp используют «сторонники фашизма».
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля. Национальный избирательный совет республики представил результаты, согласно которым победу с 51,2% голосов одержал действующий президент Мадуро. Представители оппозиции же утверждают, что на выборах победил Эдмундо Гонсалес Уррутия с 73% голосов.
31 июля страны G7 потребовали власти Венесуэлы опубликовать достоверную информацию о результатах голосования на президентских выборах. Мадуро согласился представить все протоколы. 1 августа США признали победителем на президентских выборах в Венесуэле Эдмундо Гонсалеса Уррутию.