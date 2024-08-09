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В Венесуэле президент приостановил работу соцсети X

Ведомости

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал постановление Национальной комиссии по телекоммуникациям о приостановке работы соцсети X на 10 дней. Об этом сообщил Reuters.

«X убирается из Венесуэлы на 10 дней!» – подчеркнул Мадуро.

Президент Венесуэлы обвинил владельца соцсети Илона Маска в том, что он разжигает ненависть, гражданскую войну и смерть.

6 августа Мадуро публично удалил мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской) на своем телефоне и призвал сторонников пользоваться WeChat и Telegram. Он заявил, что его противники распространяют в WhatsApp угрозы семьям военных, полиции и популярным лидерам. Также президент Венесуэлы заявил, что WhatsApp используют «сторонники фашизма».

Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля. Национальный избирательный совет республики представил результаты, согласно которым победу с 51,2% голосов одержал действующий президент Мадуро. Представители оппозиции же утверждают, что на выборах победил Эдмундо Гонсалес Уррутия с 73% голосов.

31 июля страны G7 потребовали власти Венесуэлы опубликовать достоверную информацию о результатах голосования на президентских выборах. Мадуро согласился представить все протоколы. 1 августа США признали победителем на президентских выборах в Венесуэле Эдмундо Гонсалеса Уррутию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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