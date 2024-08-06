Мадуро удалил WhatsApp и призвал сторонников перейти в Telegram

3 августа «Ведомости» писали, что США опять не хотят признавать Мадуро президентом Венесуэлы. Это уже второй раз, когда Вашингтон отказывает Мадуро в легитимности. В январе 2019 г. во время антиправительственных протестов тогдашний спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. США во главе с президентом Дональдом Трампом (2017-2021 гг.) признали Гуайдо и даже дали ему доступ к венесуэльским активам, замороженным в США. В целом Гуайдо признали президентом страны больше 50 стран.