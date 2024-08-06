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Мадуро удалил WhatsApp и призвал сторонников перейти в Telegram

Ведомости

Президент Венесуэлы Николас Мадуро публично удалил мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской) на своем телефоне и призвал сторонников пользоваться китайским WeChat и Telegram. Об этом сообщает CNN Chile.

Как сообщал Bloomberg, Мадуро заявил, что его противники распространяют в WhatsApp угрозы семьям военных, полиции и популярным лидерам. Также президент Венесуэлы заявил, что WhatsApp используют «сторонники фашизма». Сам политик, по собственным словам, начнет пользоваться Telegram и WeChat.

Bloomberg отмечает, что «фашистами» Мадуро называл лидера оппозиции Марию Корину Мачадо и своего основного конкурента - Эдмундо Гонсалеса Уррутиа от «Демократической унитарной платформы». Он обвинил их в организации протестов после объявления результатов голосования 29 июля. Избирком заявил, что Мадуро набрал 51,2% голосов, а Уррутиа - 44,2%.

3 августа «Ведомости» писали, что США опять не хотят признавать Мадуро президентом Венесуэлы. Это уже второй раз, когда Вашингтон отказывает Мадуро в легитимности. В январе 2019 г. во время антиправительственных протестов тогдашний спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. США во главе с президентом Дональдом Трампом (2017-2021 гг.) признали Гуайдо и даже дали ему доступ к венесуэльским активам, замороженным в США. В целом Гуайдо признали президентом страны больше 50 стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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