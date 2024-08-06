Мадуро удалил WhatsApp и призвал сторонников перейти в Telegram
Президент Венесуэлы Николас Мадуро публично удалил мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской) на своем телефоне и призвал сторонников пользоваться китайским WeChat и Telegram. Об этом сообщает CNN Chile.
Как сообщал Bloomberg, Мадуро заявил, что его противники распространяют в WhatsApp угрозы семьям военных, полиции и популярным лидерам. Также президент Венесуэлы заявил, что WhatsApp используют «сторонники фашизма». Сам политик, по собственным словам, начнет пользоваться Telegram и WeChat.
Bloomberg отмечает, что «фашистами» Мадуро называл лидера оппозиции Марию Корину Мачадо и своего основного конкурента - Эдмундо Гонсалеса Уррутиа от «Демократической унитарной платформы». Он обвинил их в организации протестов после объявления результатов голосования 29 июля. Избирком заявил, что Мадуро набрал 51,2% голосов, а Уррутиа - 44,2%.
3 августа «Ведомости» писали, что США опять не хотят признавать Мадуро президентом Венесуэлы. Это уже второй раз, когда Вашингтон отказывает Мадуро в легитимности. В январе 2019 г. во время антиправительственных протестов тогдашний спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. США во главе с президентом Дональдом Трампом (2017-2021 гг.) признали Гуайдо и даже дали ему доступ к венесуэльским активам, замороженным в США. В целом Гуайдо признали президентом страны больше 50 стран.