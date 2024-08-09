Маск пригрозил подпалить Мадуро усы из космоса за блокировку соцсети X
Владелец соцсети X, американский бизнесмен Илон Маск пообещал подпалить президенту Венесуэлы Николасу Мадуро усы из космоса с помощью лазеров за приостановку работы платформы. Об этом он написал в соцсети X.
«Мы подпалим ему усы из космоса!» – заверил Маск.
9 авугста Мадуро подписал постановление Национальной комиссии по телекоммуникациям о приостановке работы X на 10 дней. Президент Венесуэлы обвинил Маска в том, что он разжигает ненависть, гражданскую войну и смерть.
6 августа Мадуро публично удалил мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской) на своем телефоне и призвал сторонников пользоваться WeChat и Telegram. Он заявил, что его противники распространяют в WhatsApp угрозы семьям военных, полиции и популярным лидерам. Также президент Венесуэлы заявил, что WhatsApp используют «сторонники фашизма».