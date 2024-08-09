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Над Курской областью сбили семь ракет ВСУ

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России сбили семь ракет ВСУ над Курской областью, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Сегодня семь украинских ракет сбиты в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!», – написал он. Смирнов также напомнил жителям, что приближаться к обломкам и трогать их запрещено, поскольку они могут нанести вред.

Бои ВС РФ и ВСУ в Курской области идут с 6 августа. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации – обстановку отнесли к ЧС федерального характера. Власти организовали пункты временного размещения. Кабмин по поручению президента России Владимира Путина направит 220 млн руб. Курской области на оказание матпомощи местным жителям.

9 августа Минобороны РФ сообщило, что российские силы продолжают отражать украинские атаки на Курскую область. За прошедшие сутки ВСУ потеряли 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, пять бронетранспортеров, 18 боевых бронированных машин, а также шесть автомобилей. Всего за время боевых действий на курском направлении Украина потеряла до 945 военнослужащих.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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