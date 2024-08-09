Над Курской областью сбили семь ракет ВСУ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России сбили семь ракет ВСУ над Курской областью, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Сегодня семь украинских ракет сбиты в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!», – написал он. Смирнов также напомнил жителям, что приближаться к обломкам и трогать их запрещено, поскольку они могут нанести вред.
Бои ВС РФ и ВСУ в Курской области идут с 6 августа. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации – обстановку отнесли к ЧС федерального характера. Власти организовали пункты временного размещения. Кабмин по поручению президента России Владимира Путина направит 220 млн руб. Курской области на оказание матпомощи местным жителям.
9 августа Минобороны РФ сообщило, что российские силы продолжают отражать украинские атаки на Курскую область. За прошедшие сутки ВСУ потеряли 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, пять бронетранспортеров, 18 боевых бронированных машин, а также шесть автомобилей. Всего за время боевых действий на курском направлении Украина потеряла до 945 военнослужащих.