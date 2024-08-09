Над Курской областью сбили семь ракет ВСУ

9 августа Минобороны РФ сообщило, что российские силы продолжают отражать украинские атаки на Курскую область. За прошедшие сутки ВСУ потеряли 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, пять бронетранспортеров, 18 боевых бронированных машин, а также шесть автомобилей. Всего за время боевых действий на курском направлении Украина потеряла до 945 военнослужащих.