МИД Мали заявил послу Швеции о необходимости покинуть страну
Посол Швеции в Мали был вызван в МИД республики, где ему объявили, что он должен покинуть африканскую страну. Об этом сообщила пресс-служба дипведомства в соцсети X.
«Послу Швеции в Бамако, который был вызван в министерство иностранных дел, было сказано покинуть Мали в течение 72 часов после враждебного заявления, сделанного ее [Швеции] министром международного сотрудничества и торговли», – сказано в сообщении.
8 августа министр международного развития, сотрудничества и внешней торговли Швеции Йохан Форсселль в соцсети X заявил, что Мали не может поддерживать спецоперацию на Украине и ежегодно получать помощь в несколько сотен миллионов крон. Он добавил, что правительство Швеции приняло решение свернуть стратегию двусторонней помощи Мали в 2024 г.
5 августа Мали сообщила, что разрывает дипотношения с Украиной. Власти Мали считают, что действия Украины нарушают суверенитет страны и представляют собой поддержку международного терроризма. Они намерены передать дело в компетентные судебные органы и принять меры «для предотвращения любой дестабилизации Мали и других африканских государств, в частности, со стороны украинских посольств, расположенных в субрегионе». Власти Мали связали Украину с деятельностью повстанцев.