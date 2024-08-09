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МИД Мали заявил послу Швеции о необходимости покинуть страну

Ведомости

Посол Швеции в Мали был вызван в МИД республики, где ему объявили, что он должен покинуть африканскую страну. Об этом сообщила пресс-служба дипведомства в соцсети X.

«Послу Швеции в Бамако, который был вызван в министерство иностранных дел, было сказано покинуть Мали в течение 72 часов после враждебного заявления, сделанного ее [Швеции] министром международного сотрудничества и торговли», – сказано в сообщении.

8 августа министр международного развития, сотрудничества и внешней торговли Швеции Йохан Форсселль в соцсети X заявил, что Мали не может поддерживать спецоперацию на Украине и ежегодно получать помощь в несколько сотен миллионов крон. Он добавил, что правительство Швеции приняло решение свернуть стратегию двусторонней помощи Мали в 2024 г.

5 августа Мали сообщила, что разрывает дипотношения с Украиной. Власти Мали считают, что действия Украины нарушают суверенитет страны и представляют собой поддержку международного терроризма. Они намерены передать дело в компетентные судебные органы и принять меры «для предотвращения любой дестабилизации Мали и других африканских государств, в частности, со стороны украинских посольств, расположенных в субрегионе». Власти Мали связали Украину с деятельностью повстанцев.

МИД Украины посчитал недальновидным такое решение Мали.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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