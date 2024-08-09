МИД Мали заявил послу Швеции о необходимости покинуть страну

8 августа министр международного развития, сотрудничества и внешней торговли Швеции Йохан Форсселль в соцсети X заявил, что Мали не может поддерживать спецоперацию на Украине и ежегодно получать помощь в несколько сотен миллионов крон. Он добавил, что правительство Швеции приняло решение свернуть стратегию двусторонней помощи Мали в 2024 г.